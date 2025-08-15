Cristina Ferrer, cocinera, lo confirma: "Para que el salmón esté más rico y no se pegue, el truco no es el aceite ni la salsa"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

El salmón es uno de los pescados más saludables y populares en España. Una variedad que se ha consolidado como la segunda especie más consumida en el país, solo por detrás de la merluza, según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Rico en ácidos grasos Omega-3, este pescado azul no solo es un aliado clave para la salud cardiovascular, sino también una fuente excelente de proteínas, vitaminas y minerales.

Durante el verano, su versatilidad en la cocina lo convierte en protagonista de muchas mesas: a la plancha, al horno, en olla lenta o a la sartén. Pero hay una forma de prepararlo que cada verano vuelve a ser la favorita: el salmón a la parrilla.

Cristina Ferrer, cocinera y creadora de contenido gastronómico en Instagram, propone una receta perfecta para estos días de calor: salmón de Noruega a la parrilla servido en pan brioche. "En mi casa ha triunfado esta forma de preparar el salmón de Noruega y es que queda súper rica, es fácil y muy saludable", asegura.

Su propuesta tiene todos los ingredientes para convertirse en un imprescindible del verano: sencilla, sabrosa y muy nutritiva. "El bollito con salsa de encurtidos y el salmón jugoso, son una combinación increíble", destaca Ferrer. Esta receta combina texturas y sabores frescos y es perfecta para compartir en una barbacoa al aire libre o una comida informal.

Para preparar esta receta, Ferrer recomienda tener en cuenta un truco clave para evitar que el salmón se pegue en las varillas de la parrilla y para que se cocine perfectamente y garanticemos el mejor sabor. Para ello, emplea un trozo de papel de aluminio el cual coloca sobre las varillas y sobre el que irá la rodaja de salmón.

Más allá de este truco, la creadora de contenido también recomienda tener en cuenta unos sencillos pasos: "Necesitamos unos bollitos tipo brioche y una salsa que haremos con mayonesa, pepinillo, limón y hierbas frescas. Preparamos el salmón en la barbacoa y ponemos el papel de aluminio para que no se pegue y lo acompaño de unas verduritas". El resultado, asegura, es un pescado "crujiente por fuera y súper tierno por dentro".

El montaje es clave: "Para servirlo, ponemos el brioche con la mayonesa que hemos preparado, cogollos de lechuga y el salmón que queda súper jugoso, un poquito más de mayonesa, cebollino y está listo para disfrutar".

Una receta completa, saludable y con un toque gourmet que Ferrer recomienda sin duda: "Me parece una opción genial para tus barbacoas de verano, pruébalo y me cuentas".