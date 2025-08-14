Boticaria García, tajante sobre si es mejor practicar cardio o fuerza: "Si hay que escoger, esta sería la prioridad"

La oferta deportiva existente en la actualidad es infinita, y, al igual que ocurre en la moda, este sector funciona de acuerdo con una serie de tendencias. Hubo un momento en el que el running fue lo más. Su punto álgido llegó con la crisis de la burbuja inmobiliaria. Era una propuesta para la que no era necesario invertir demasiado, al menos en aquel entonces.

Una de las alternativas que vive ahora su auge es el crossfit, un programa de entrenamiento de alta intensidad que combina ejercicios funcionales de halterofilia, gimnasia y metabólicos, dando lugar a unas rutinas que logran enganchar a todos aquellos que se suman a la práctica.

Sin embargo, con tantas opciones sobre la mesa, ¿qué es lo mejor para la salud? Esta cuestión se la plantea Boticaria García en su última pieza audiovisual para Magas. La experta lo tiene claro, aunque la respuesta pueda resultar ambigua.

"Entrenando fuerza, ganamos músculo, mejoramos el estado de nuestros huesos y el equilibrio, pero con los ejercicios aeróbicos impulsamos nuestro corazón y los pulmones", compara la divulgadora al inicio de su explicación.

A raíz de esto, la pregunta es obvia y ella misma la plantea: ¿tiene acaso sentido escoger en este contexto?, ¿es mejor apostar por prevenir enfermedades cardiovasculares o la osteoporosis y las fracturas por caídas? La lógica es clara, pudiendo repartir el tiempo entre disciplinas de ambos tipo, ¿para qué decantarse por una u otra?

La farmacéutica en el vídeo donde compara las dos prácticas deportivas. Esteban Palazuelos

"Elegir entre una cosa y otra es como hacerlo entre hortalizas y legumbres. Son grupos de alimentos complementarios y lo mejor es consumir los dos, porque, aunque tengan beneficios comunes, habrá nutrientes específicos que solo estén en uno de los dos grupos", ejemplifica de forma sencilla Boticaria García.

Pero, ¿y si por una razón de tiempo o economía solo se puede apostar por uno de ellos? La divulgadora lo tiene claro: "Aunque no es lo ideal, en caso de que durante una temporada tengas poco margen y sea imprescindible escoger, daremos prioridad a la fuerza", sentencia tajante.

La farmacéutica y nutricionista señala que este tipo de prácticas es la única vía para "conseguir que esa gran aliada de la salud, que es la masa muscular, funcione correctamente y no se nos pierda por el camino".

Además, una de las grandes ventajas de estos entrenamientos es que, aunque parezca lo contrario, siempre se pueden realizar en casa, ya sea trabajando con el propio peso del cuerpo o con un extra, en forma de mancuernas o pesas, o incluso con elementos como garrafas de agua, algo que se puso muy de moda durante la pandemia.

Igualmente, algo que facilita esto es la cantidad de vídeos con pautas al respecto que hay en plataformas como YouTube, donde el contenido audiovisual va desde rutinas completas adaptadas a diferentes niveles hasta grabaciones de movimientos concretos para poder realizarlos con la mejor técnica posible.

En cualquier caso, si hay algo que debemos tener claro sobre los ejercicios de fuerza es que, como en otras disciplinas, su ejecución ha de ser progresiva y tenemos que ser pacientes para ir mejorando y viendo los resultados. Eso sí, cuando estos llegan, la diferencia es notable y es algo que traspasa la barrera del físico.

Por supuesto, lo idóneo sería poder llevar a cabo rutinas adaptadas, para así lograr los objetivos de forma controlada y guiada, combinando el trabajo de un entrenador personal con, si fuera posible, un nutricionista. Pero, sin duda, lo más efectivo es tener la voluntad de ponerse en marcha, sea de la forma que sea.