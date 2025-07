"Así reduzco casi a la mitad el arsénico del arroz": el truco fácil de la ingeniera de alimentos Mariana Zapién

En las redes sociales e internet en general, podemos encontrar una infinidad de expertos que dan consejos a la hora de preparar todo tipo de preparaciones con el fin de conseguir un mejor resultado o hacer platos más saludables.

Sin embargo, en muchos de los casos se cometen grandes errores a la hora de preparar alimentos, los cuales se pueden evitar si seguimos las recomendaciones de voces autorizadas, como la de la ingeniera de alimentos, Mariana Zapién.

La especialista ha hecho hincapié en las técnicas que utilizan los cocineros y que sí son correctas, además de hablar de aquellos métodos que es preferible dejar de lado en la cocina, consiguiendo de esta manera una alimentación más sana y equilibrada.

Entre sus recomendaciones se encuentran aquellas que tienen que ver con la preparación del arroz, uno de los alimentos más básicos para la gastronomía tanto de España como de otras muchas partes del mundo.

Sus nutrientes y minerales lo convierten en una gran fuente de energía, siendo un cereal rico en hidratos de carbono que también aporta vitamina B, potasio y calcio, todos ellos componentes que actúan de una manera directa sobre el metabolismo.

Al tratarse de uno de los ingredientes que más se toman en las comidas y aparecer en una elevada cantidad de elaboraciones, existen infinidad de rumores y mitos acerca del mismo, lo que hace que se cometan muchos errores en su preparación.

Uno de ellos tiene que ver con el lavado del arroz, y es que, mientras que hay quienes aseguran que no es necesario echarle agua, otros sí consideran que es importante hacerlo.

¿Qué sucede cuando se lava el arroz con agua?

La ingeniera en alimentos, Mariana Zapién ha detallado en una de sus publicaciones lo que se debe hacer con el arroz, y los beneficios y consecuencias de lavarlo con agua antes de cocinarlo.

La experta asegura que lavar el arroz ayuda a eliminar polvo, algo de almidón y “se puede reducir hasta un 45% el arsénico del arroz”. Este último se encuentra de forma natural y artificial en el suelo y el agua, por lo que los granos lo pueden absorber durante su cultivo.

A pesar de encontrarse de forma natural, es un material pesado que puede ser peligroso para la salud. No obstante, la concentración de arsénico varía por país y tipo de arroz, y tiene una proporción baja que hace que no sea realmente preocupante.

Diferentes estudios han mostrado que lavar el arroz de 3 a 5 veces puede reducir el arsénico hasta en un 30%, pero si además se cocina con bastante agua se reduce al mencionado 45%, por lo que es un porcentaje muy a tener en cuenta.

Dicho esto, Mariana Zapién explica que la decisión de lavar o no el arroz antes de cocinarlo dependerá de las preferencias y gustos de cada uno, no debiendo guiarse solo por el arsénico. De hecho, asegura que la decisión dependerá de cómo se prefiera disfrutar de este alimento.

De esta manera, si se quiere un arroz más suelto y limpio, recomienda lavarlo, pero si se quiere que quede más pegajoso, no será necesario. Recuerda que no pasa nada por no lavarlo y que todo es cuestión de gustos.

¿Cuál es la forma más saludable de comer arroz?

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, y aunque puede ser considerado un tanto monótono cuando se come por sí solo, se puede preparar de diferentes formas con otros alimentos para conseguir platos deliciosos.

En función de la cultura, está más extendida una manera u otra de preparar este cereal, pero para poder potenciar la salud con su consumo, existen una serie de combinaciones que incrementan los beneficios de su consumo.

Arroces y caldos

Si se desea conseguir que el arroz tenga un mayor sabor al mismo tiempo que se potencia a nivel nutricional, una buena forma de hacerlo es haciendo que este ingrediente forme parte de la preparación de un caldo, sobre todo cuando llega el invierno.

Los caldos de vegetales o de pollo aportan sabor, además de hacer que se activen sus nutrientes y estos se puedan absorber mejor, por lo que son una muy buena opción.

Arroz con alimentos ricos en antioxidantes

Hay distintas formas de enriquecer el consumo de arroz, y una de ellas es acompañarlo de ingredientes que tengan antioxidantes, como pueden ser las verduras y hongos. Estos productos aportan proteínas y una buena cantidad de antioxidantes.

El ajo también es un ingrediente repleto de propiedades beneficiosas, sin olvidar que ofrece una gran combinación con el arroz y la cebolla. Con estos elementos se puede conseguir una preparación sabrosa y saludable.

Arroz con jengibre

Si se prefiere preparar un arroz diferente, que esté repleto de sabor y con múltiples beneficios para la salud, añadirle jengibre es una muy buena opción. Este debe ser rallado y se puede usar en el momento de la cocción o integrarse en el sofrito.

Si a ello se le añade un poco de aceite de coco, tanto el sabor como lo saludable que es el plato estará garantizado.

Estas son solo algunas de las múltiples opciones a las que se puede recurrir para consumir arroz de forma saludable, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de uno de los ingredientes más versátiles que utilizar en la cocina.

Admite una infinidad de combinaciones y se puede dar rienda suelta a la creatividad para poder conseguir preparaciones saludables y llenas de sabor.