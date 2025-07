Dabiz Muñoz, 'chef' con cuatro estrellas Michelin, tajante: 'la mejor tarta de queso de España es la de 'la Pedroche'"

Si hay un postre capaz de desatar pasiones, llenar las redes de likes y hacernos salivar solo con pensarlo, esa es, sin duda, la tarta de queso. Cremosa, con ese punto justo entre lo dulce y lo salado, este postre ha pasado de ser un clásico de cafetería a convertirse en un símbolo de sofisticación repostera.

El debate es candente cuando se habla de cuál es la mejor. En cambio, el reputado chef, dueño de los restaurantes DiverXO y RabioXO, poseedor de cuatro estrellas Michelin, Dabiz Muñoz, tiene claro cuál es la mejor de España.

Si uno de los cocineros más exigentes del mundo, elegido hasta en tres ocasiones como Mejor Chef del Mundo por The Best Chefs Awards tiene claro que la mejor tarta de queso, al menos de nuestro país, la hace su mujer, Cristina Pedroche, será por algo. Y lo mejor es que no necesitas una cocina profesional para disfrutarla. Solo ganas de hornear y seguir sus pasos.

La receta, bautizada en redes como la tarta de queso de la Pedroche, ha arrasado en Instagram con más de 2,5 millones de reproducciones. Tanto ha gustado que incluso llegó a formar parte del menú de El GoXo, el servicio de delivery de alta cocina de Muñoz.

La presentadora asegura, con toda seguridad, que es "la mejor tarta de queso del mundo". ¿Exagerada? Tal vez. ¿Apasionada? Seguro. Pero cuando quien la avala es su marido, que ha revolucionado la gastronomía internacional, la afirmación cobra otro nivel.

La tarta de queso de 'la Pedroche'

A diferencia de muchas otras, esta receta combina tres tipos de queso: queso crema, queso fresco tipo requesón y queso parmesano. El primero aporta la cremosidad tradicional, el segundo le da una textura rugosa y casera, y el parmesano introduce un toque salado inesperado, pero delicioso que equilibra el dulzor.

Porque Dabiz no solo se la come, la devora cada vez que puede, tal y como el mismo asegura y lo ha demostrado en más de una ocasión en sus redes sociales. Y sigue, en sus propias palabras, "flipping" con ella.

El resultado es una tarta suave, intensa y con ese centro ligeramente fluido que se ha convertido en el santo grial de los amantes del cheesecake.

Además, no necesitas técnicas complejas ni utensilios de repostería profesionales. Cualquiera, incluso sin experiencia previa en cocina, puede lograr un resultado de 10. Solo hace falta seguir el paso a paso. Aquí te detallamos la receta, paso a paso, de la famosa tarta de queso que elabora Cristina Pedroche.

Ingredientes para 6-8 personas:

Para la base:

200 g de galletas tipo María

80 g de mantequilla

Para el relleno:

500 g de queso crema

100 g de queso fresco tipo requesón

80 g de queso parmesano rallado

250 ml de nata para montar (mínimo 35% de grasa)

5 huevos

200 g de azúcar blanco

10 g de harina

Una pizca de sal

Preparación

Prepara la base.

Pulveriza las galletas con un robot de cocina o, si no tienes, mételas en una bolsa tipo zip y machácalas con un rodillo. Derrite la mantequilla en el microondas y mézclala bien con las galletas. Forra un molde desmontable (de 18-20 cm) con papel vegetal y presiona la mezcla de galleta sobre la base. Reserva en la nevera. Haz el relleno.

En un bol, mezcla los tres quesos, la nata, los huevos, el azúcar y la sal. Usa una batidora de mano o un robot de cocina hasta obtener una crema homogénea. Tamiza la harina encima y mezcla de nuevo para evitar grumos. Monta la tarta.

Vierte la mezcla sobre la base de galleta ya fría. Precalienta el horno a 210 ºC con calor arriba y abajo (con ventilador, si tienes). Horneado perfecto.

Coloca el molde en la parte inferior del horno sobre una bandeja. Hornea durante 40 minutos. Luego, activa la función grill durante 5 minutos para dorar la superficie. Un truco esencial: cuando la tarta está lista, el centro debe “temblar” ligeramente al mover el molde. Ese baile indica que está cremosa por dentro, como manda la tradición. El reposo más difícil.

Apaga el horno y deja la tarta reposar dentro con la puerta entreabierta al menos 3 horas. Si puedes resistirte, pásala a la nevera y déjala enfriar por completo. Cristina lo resume así: “Van a ser las 3 horas más largas de vuestra vida”. Y no exagera.

La textura, ese punto entre cuajada y fundida, es simplemente perfecta. Ni seca ni líquida, sino una mezcla melosa que se deshace en la boca.

El toque del parmesano le da un punto gourmet, sin perder ese aire de postre de casa que tanto nos enamora. Y lo mejor es que, aunque parezca sofisticada, es apta para todos los públicos.

Los rankings gastronómicos dirán lo que quieran, pero si el chef más importante de España (y uno de los más influyentes del mundo) lo tiene tan claro, nosotras también. La mejor tarta de queso de España no está en Marbella ni en el País Vasco. Está en casa de Cristina Pedroche. Y ahora, también puede estar en la tuya.