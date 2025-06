Halle Berry (58 años): “Dejé de desayunar hace más de 20 años. No es la comida más importante del día”

La ganadora del Óscar y eterna Catwoman puede presumir de ser uno de los rostros más atractivos de la gran pantalla. A sus 58 años, Halle Berry sigue estando igual de estupenda que cuando comenzara su carrera cinematográfica.

La actriz sigue una rutina de belleza bastante completa donde la alimentación y el ejercicio adquieren un papel protagonista en su rutina. Ha sido ella misma la encargada de lanzar un pequeño, pero sorprendente, secreto de cuidado que no ha dejado indiferente a sus seguidores.

A pesar de lo que desde hace décadas, nutricionistas y expertos en bienestar han incidido en la importancia del desayuno. Sin embargo, Berry asegura que lleva más de dos décadas sin desayunar, siendo esta una decisión que ha transformado su salud, su energía y su apariencia física.

Con una piel luminosa, un cuerpo tonificado y un estilo de vida envidiable, Berry ha demostrado que ir contra las normas puede dar resultados sorprendentes.

En una entrevista reciente con la revista Marie Claire, la actriz dejó claro que lo suyo no es seguir modas, sino escuchar a su cuerpo. Y ese cuerpo le lleva diciendo desde hace 20 años que no necesita desayunar.

'Sigo lo que me funciona'

"Dejé de desayunar hace más de 20 años. He aprendido a escuchar mi cuerpo y no seguir esas creencias convencionales de que el desayuno es la comida más importante del día", reveló la actriz.

Según Berry, su día empieza con una taza de café a la que añade colágeno, aceites de pescado, vitaminas A, D y K, y un toque de avellanas en lugar de leche.

No ingiere comida sólida hasta las 14:00 horas. Y lo mejor es que afirma sentirse con más energía, más claridad mental y un metabolismo más eficiente.

La clave de su bienestar: el ayuno intermitente

Lejos de hacerlo por una moda pasajera, Halle Berry lleva practicando el ayuno intermitente desde mucho antes de que se hiciera viral.

Esta estrategia, que consiste en restringir la ingesta de alimentos durante ciertos espacios de tiempo, ha ganado popularidad por sus supuestos beneficios: mejora de la sensibilidad a la insulina, reducción de la inflamación, mayor longevidad, e incluso mejor estado de ánimo.

Y aunque muchos expertos siguen defendiendo la importancia del desayuno, estudios recientes han comenzado a cuestionar esa afirmación. No todos los cuerpos son iguales, y como bien señala la actriz, lo importante es encontrar lo que funciona para ti.

La opinión de los nutricionistas

Durante años, los mensajes oficiales han repetido como un mantra que el desayuno es la comida más importante del día. Pero, ¿y si no fuera tan beneficioso para todo el mundo?

Nuevas corrientes dentro de la nutrición ya no ven con malos ojos el ayuno intermitente, siempre que se haga con sentido común y bajo supervisión si existen condiciones médicas.

De hecho, muchos especialistas coinciden en que lo que desayunamos (bollería, cereales ultraprocesados, zumos azucarados) puede ser más perjudicial que no desayunar en absoluto.

Berry, diagnosticada con diabetes tipo 1 desde los 22 años, ha tenido que ajustar su alimentación a sus necesidades específicas.

La rutina de la actriz

Su enfoque, centrado en grasas saludables, suplementación estratégica y ayuno es, según ella misma, lo que le ha permitido mantener sus niveles de glucosa estables y un cuerpo envidiable.

Una rutina que va más allá de la comida. La actriz también habló sobre su rutina de ejercicio. Nada de seguir un solo método: combina cardio, pesas ligeras, yoga, calistenia y pilates, y recientemente ha incorporado una máquina de pilates a su casa.

Su secreto está en variar y mantener al cuerpo en movimiento constante, sin caer en la monotonía. El resultado es una figura tonificada y una mente clara, según ella.

"Creo que el cuerpo se acostumbra a los mismos ejercicios, así que para mí es importante hacer cosas distintas todo el tiempo", explicaba.

Su rutina de belleza es igual de minimalista y efectiva. Apuesta por la limpieza, hidratación, sueros y mascarillas, eligiendo en cada momento lo que su piel necesita. Además, evita productos que resequen como los polvos y se decanta por un maquillaje ligero y luminoso. "Menos es más", dice.

¿No al desayuno?

Aunque no es una receta mágica para todo el mundo, el mensaje que deja Halle Berry es potente: no hay una única forma de estar saludable. La idea de que todos debemos desayunar porque "lo dicen los expertos" empieza a desmoronarse ante casos reales como el suyo.

Su experiencia invita a replantearnos qué parte de nuestras rutinas son realmente necesarias… y cuáles seguimos simplemente por costumbre.

Escucha tu cuerpo, no las reglas. A veces, el secreto para estar mejor no está en hacer más, sino en hacer lo que te funciona a ti. Y si eso significa romper el ayuno a las dos de la tarde, ¿por qué no?

La actriz nos deja una lección clara: la verdadera belleza y salud vienen del equilibrio entre cuerpo, mente y hábitos personalizados. Así que, antes de correr a preparar tu tostada de aguacate con café, pregúntate: ¿lo haces por hambre real o por costumbre?