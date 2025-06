Jessie Inchauspé, bioquímica: "Una cucharada de vinagre antes de comer reduce hasta un 30% el pico de azúcar"

A la hora de cocinar, nos preocupamos cada vez más por seguir una alimentación saludable que permita que nos mantengamos con la mejor apariencia posible y en perfecto estado. Sin embargo, hay muchas acciones que no seguimos de una forma correcta, pero siguiendo las recomendaciones de los expertos podemos encontrar la manera de mejorar nuestra salud y bienestar.

En esta ocasión ha sido la bioquímica Jessie Inchauspé la que ha arrojado luz sobre uno de los ingredientes más comunes que tenemos en la cocina y que nos puede ayudar a la hora de reducir los picos de azúcar en sangre después de las comidas. La conocida como "reina de la glucosa", desvela que con tan solo utilizar una cucharada de vinagre diluida en agua antes de comer, puede tener un efecto muy beneficioso sobre la salud metabólica.

La experta destaca que cuando descubrió el impacto del vinagre en los niveles de glucosa pensaba que se trataba de una moda de Instagram que carecía por completo de base científica. Sin embargo, decidió investigar y, tras revisar decenas de ensayos clínicos y estudios, su opinión fue muy diferente, ya que le sorprendió el impacto que el vinagre puede tener sobre la salud.

En la última década, han sido múltiples los estudios que han analizado el impacto de este producto en la salud, llegando a concluir que tomar una cucharada de vinagre antes de comer "puede reducir hasta un 30% el pico de glucosa tras una comida y hasta un 20% la liberación de insulina".

¿Por qué el vinagre reduce los picos de azúcar?

La bioquímica destaca que la explicación a este fenómeno tiene que ver con el ácido acético, molécula que está presente en la gran mayoría de vinagres. Este ácido actúa sobre la enzima alfa amilasa, que es la encargada de la descomposición de los hidratos de carbono en glucosa durante el proceso de digestión. Al ralentizarla, el vinagre provoca que la absorción de glucosa sea más lenta y progresiva.

De esta forma, se consigue disfrutar del placer y la dopamina de los carbohidratos, pero suponiendo un impacto muy inferior sobre el organismo. El ácido acético también contribuye a la estimulación de los músculos para que estos absorban mayor cantidad de glucosa y la almacenen como energía, evitando su acumulación en la sangre. Este proceso, además de estabilizar los niveles de azúcar en sangre, puede ayudar en casos de resistencia a la insulina.

Por otro lado, también se han encontrado resultados prometedores en mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición hormonal relacionada con la resistencia a la insulina. Así, una sola cucharada diaria de vinagre puede ayudar a revertirlo por su efecto sobre la insulina.

No obstante, tal y como sostiene la propia Jessie Inchauspé, no todos los vinagres actúan de la misma forma en el organismo y, por lo tanto, no ofrecen los mismos resultados, recomendado en su caso evitar los balsámicos espesos y dulces. En su lugar, recomienda apostar por el vinagre de manzana, de vino tinto, de vino blanco, de arroz…, destacando que funcionarán todos aquellos que contengan ácido acético.

En cuanto a su toma, la experta indica que se debe ingerir una cucharada de vinagre en un vaso grande de agua en torno a 10 y 20 minutos antes de una comida rica en hidratos de carbono. Para todos aquellos a los que no les agrada demasiado el sabor, es posible agregar el vinagre en ensaladas o infusiones. Por último, Inchauspé recalca que este truco es solo una herramienta dentro de una estrategia que requiere de cambios en el estilo de vida y la alimentación.

Otros beneficios del vinagre para la salud

El vinagre es un antiguo remedio popular utilizado para ayudar con todo tipo de problemas de salud, ya que está repleto de beneficios para la salud, en gran parte por ser rico en ácido acético, tal y como indica Jessi Inchauspé. Además, el vinagre de manzana, que es el más popular, apenas contiene calorías, con solo 3 cal. por cucharada.

Aunque no contiene muchas vitaminas o minerales, sí que cuenta con algunos aminoácidos y antioxidantes. Pese a ello, cuenta con propiedades altamente beneficiosas para la salud, entre ellas su capacidad para matar algunos tipos de bacterias gracias a que es antimicrobiano. Tradicionalmente, se ha usado para la limpieza y desinfección, tratamiento de hongos en uñas, piojos, verrugas o infecciones de oído, entre otros.

La aplicación más exitosa del vinagre hasta la fecha es la que se ha probado en diabetes tipo 2, que se caracteriza por tener niveles de azúcares sanguíneos altos, ya sea por la resistencia a la insulina o la incapacidad para producirla. Con este alimento se consigue reducir el azúcar en la sangre.

Dado que el vinagre reduce el azúcar en sangre y los niveles de insulina, ayuda con la pérdida de peso, pero también lo hace gracias a que tiene un efecto saciante y favorece el tránsito intestinal, que son dos factores que también pueden influir en el peso de una persona.

Por otro lado, tiene una acción sobre el colesterol y la presión arterial, lo que hace que el vinagre de manzana puede ayudar a mejorar la salud cardíaca, si bien hay que tener claro que no son los únicos factores que influyen en estos factores, por lo que será clave mantener una vida saludable y hacer ejercicio para prevenir este tipo de problemas de salud.