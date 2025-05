Víctor Bravo, endocrino: "Comer menos y andar más no es la solución para perder peso"

Una de las grandes preocupaciones de muchos ciudadanos es combatir la obesidad, un auténtico problema de salud pública que afecta a más de un 53,6% de la población adulta, tal y como recoge el Informe Nacional de Salud 2022 y el estudio ENPE (2020). En torno a un 40% de los niños españoles de entre 6 y 9 años también sufren de sobrepeso u obesidad.

Más allá del exceso de peso, la prevalencia de la diabetes en España sigue creciendo y afecta a uno de cada siete adultos, siendo así la segunda tasa más elevada de Europa. El Dr. Víctor Bravo, endocrino, asegura que el azúcar no es el único culpable, además de recalcar que "comer menos y andar más no es la solución para perder peso".

El médico especialista en Endocrinología y Nutrición y divulgador sobre diabetes, asegura que existe la falsa creencia de que la diabetes tipo 2 se tiene por genética, es decir, porque un progenitor o abuelo/a la tenía, pero realmente desconocen por qué la padece. Aunque se achaque a la edad, la genética y el metabolismo, realmente no es ese el problema.

El experto recalca que detrás de un caso de diabetes hay probablemente distintos malos hábitos que han llevado al sobrepeso, a la obesidad o a la falta de masa muscular y atrofia, sedentarismo…, "que le ha llevado a tener esta enfermedad crónica". En muchos casos viene dado por seguir un mal estilo de vida durante un largo periodo de tiempo.

De esta forma, el Dr. Víctor Bravo explica que el aumento de la diabetes en España tiene relación con la obesidad, los malos hábitos, el estrés crónico, el insomnio y todo aquello que tiene que ver con el estilo de vida.

Errores más habituales al intentar perder peso

El experto habla de cuáles son los grandes errores a la hora de perder peso, y destaca que uno de los más notables es pensar que la salud solo depende de lo que se come, dejando al ejercicio físico en un segundo plano, cuando en realidad no es así. Por lo tanto, recalca que hoy en día tenemos una visión dietocentrista que convendría evitar.

Aunque las personas son conscientes de la importancia de llevar una buena alimentación, que es algo positivo, el problema radica en pensar que es la única forma de poder tener salud, dejando de lado otros aspectos. El motivo de ello es que el ejercicio físico requiere de un cambio en el estilo de vida que en muchas ocasiones no se quiere tener.

El Dr. Víctor Bravo recalca que muchas personas piensan que van a perder peso comiendo poco, pero que "realmente no se pierde peso comiendo poco, o al menos a largo plazo". Aunque reconoce que sí que puede adelgazar a corto plazo un poco, si simplemente uno se limita a comer en poca cantidad, se va a pasar hambre y esto será contraproducente. La clave es elegir alimentos con mayor densidad nutricional, que son más saciantes.

Por otro lado, destaca que tampoco funciona el comer poco, restringir calorías y salir a caminar porque no se gana masa muscular, de manera que solo se destruye tejido metabólicamente activo. En este sentido, el experto insiste que solo se puede ganar masa muscular mediante el ejercicio de fuerza, algo que no se conseguirá con comer poco y solo caminar.

El Dr. Víctor Bravo también se ha referido a las dietas hipocalóricas que muchos comienzan para tratar de llegar al verano con la mejor forma posible para lucir cuerpo en la piscina o la playa. Sobre ellas, destaca que alimentos "prohibidos" como los dulces sí que se pueden incluir en la dieta, aunque para ello debe ser "variada y equilibrada".

"Yo mismo, como persona, cuando es verano, de vez en cuando me como un helado. Salgo fuera de mi casa con mis amigos, me como un helado, me como una pizza, u ocasionalmente me bebo una copa de vino, y no pasa nada. Lo importante es la moderación", asegura el experto, que apuesta por no mantener una dieta en la que se restrinjan por completo algunos alimentos.

Alimentación sostenible

El endocrino destaca que el gran problema que tiene tratar de adelgazar comiendo muy poco, evitando los dulces y los productos ultraprocesados, es que no es una alimentación sostenible en el tiempo, es decir, resulta muy complicado poder aguantar con este tipo de dieta tan restrictivo durante más de dos semanas o un mes, ya que acabarás sintiendo hambre o notando su impacto en el organismo.

Además, todos esos alimentos que estabas prohibiendo, tarde o temprano, llegarán con mucho más deseo, siendo mucho más probable que se acabe por sucumbir al mismo y terminar por darse un atracón, lo que es contraproducente para mantener un buen estado de salud. Por lo tanto, Víctor Bravo considera que se trata de "un caldo de cultivo para atracarse", con el que además se generará un sentimiento de culpa.

También indica que en el tiempo que se tarda en recuperar la masa muscular después de haber hecho una dieta restrictiva, se ha ganado mucha más grasa por el camino, provocando el tan temido efecto rebote que llevan asociadas muchas dietas. Por todo ello, queda clara la importancia de mantener una alimentación sana y equilibrada, pero también que sea sostenible en el tiempo y que no tenga un efecto contrario al deseado.