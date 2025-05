William Li, cardiólogo de Harvard: "Comer una manzana con piel activa la quema de grasa de forma natural"

Hay momentos en los que la báscula nos da un pequeño aviso y, casi siempre coincide con la llegada del buen tiempo. Con la conocida como "operación bikini" a la vuelta de la esquina, las redes sociales se inundan de dietas exprés, retos fitness y suplementos milagrosos. Sin embargo, el consejo más sencillo, respaldado por la ciencia, está ganando protagonismo: comer una manzana al día, con piel, puede activar la quema de grasa natural de tu cuerpo.

Así lo asegura el reconocido cardiólogo de la Universidad de Harvard, el doctor William Li, autor del bestseller Eat to Beat Disease y referente mundial en medicina alimentaria. En una reciente aparición pública, Li explicó por qué considera la manzana como una "superfruta" para la salud metabólica, cardiovascular… y para acelerar la pérdida de grasa. ¿El secreto? Un potente compuesto natural llamado ácido ursólico.

Según el doctor Li, en nuestro cuerpo no existe un solo tipo de grasa. De hecho, hay dos: la grasa blanca, la que se acumula en el abdomen, los muslos o los brazos; y la grasa marrón (o parda), un tipo mucho menos conocido, pero tremendamente poderoso.

“La grasa marrón es metabólicamente activa: quema calorías para generar calor y mantener nuestra temperatura corporal estable. Y lo más interesante es que puede activarse con ciertos alimentos, como la manzana”, explica el cardiólogo.

Esta grasa marrón se concentra especialmente entre los omóplatos, en el cuello, el pecho y la zona abdominal. Y lo mejor es que, al activarla, el cuerpo comienza a consumir grasa blanca como combustible, facilitando así una pérdida de peso más saludable y sostenida.

El ingrediente estrella en la piel de la manzana

La clave está en el ácido ursólico, un compuesto natural que se encuentra principalmente en la piel de la manzana. Este ácido ha sido objeto de numerosos estudios científicos por sus efectos positivos en la salud metabólica.

Una investigación de la Universidad de Iowa, liderada por el profesor Christopher Adams, demostró que este compuesto no solo promueve el crecimiento muscular, sino que también reduce la obesidad, la prediabetes y el hígado graso en ratones.

Lo sorprendente es que los animales tratados con ácido ursólico comieron más, pero ganaron menos peso y mejoraron sus niveles de glucosa en sangre. Por eso, el doctor Li recomienda consumir manzanas con piel (bien lavadas, claro), para aprovechar al máximo este poderoso activador metabólico natural.

Beneficios ocultos de la manzana

Más allá de la activación de la grasa marrón, la manzana es una aliada silenciosa de la salud cardiovascular. Li destaca que esta fruta tan común en la mayoría de los hogares contiene:

Quercetina , un antioxidante con efectos antiinflamatorios, ideal para proteger las células del envejecimiento.

, un antioxidante con efectos antiinflamatorios, ideal para proteger las células del envejecimiento. Fibra soluble (pectina), que ayuda a reducir el colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”).

(pectina), que ayuda a reducir el colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”). Polifenoles, que protegen el endotelio (la capa interna de los vasos sanguíneos), mejorando así la circulación y reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) respalda estos beneficios, afirmando que una dieta rica en fibra, como la que aporta una manzana al día, contribuye al mantenimiento de niveles normales de colesterol en sangre.

Cómo potenciar el efecto de la manzana

El doctor Li explica que el ácido ursólico no es la única forma de activar la grasa marrón. Puedes potenciar sus efectos con otros hábitos complementarios como los siguientes:

Duchas frías o baños de agua fría, que estimulan directamente la grasa marrón.

Dormir en ambientes más frescos (alrededor de 18 ºC), algo que también se ha asociado a un mayor gasto calórico nocturno.

Ejercicio físico regular, especialmente de alta intensidad, que activa tanto el músculo como el metabolismo.

Además, alimentos como las verduras de hoja verde (brócoli, col rizada, espinacas o bok choy) también pueden apoyar este proceso metabólico natural.

¿Una manzana al día puede ayudarte a adelgazar?

No se trata de creer en soluciones mágicas. No existen milagros y comer una manzana no va a derretir la grasa por sí sola, pero sí puede convertirse en una herramienta poderosa dentro de un estilo de vida saludable.

“Es barato, accesible, natural y con beneficios científicamente comprobados”, resume Li. “La manzana es una fruta humilde, pero con un potencial extraordinario”. Incorporarla en tu rutina diaria puede ayudarte a mejorar tu salud digestiva, proteger tu corazón, estabilizar tus niveles de azúcar y, sí, también apoyar tu cuerpo en la quema de grasa.

Y es que, algo tan sencillo como comerse una manzana al día, está repleto de beneficios como los siguientes:

Activa la grasa marrón, que ayuda a eliminar la grasa blanca.

Contiene ácido ursólico, clave para acelerar el metabolismo.

Mejora la salud cardiovascular gracias a la quercetina y la fibra.

Tiene baja carga glucémica, ideal para mantener estables los niveles de azúcar.

Favorece la angiogénesis saludable, un proceso clave para la regeneración celular.

Parece mentira que, en una sociedad repleta de soluciones complejas y de difícil acceso (en la mayoría de las ocasiones) para perder peso, lo más sencillo sea lo más efectivo. Comer una manzana al día, bien lavada y con su piel, puede ser ese pequeño gesto que marque una gran diferencia en tu salud y tu metabolismo.