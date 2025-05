María Esclapez, psicóloga: "Tener este comportamiento con tu ex podría ser un signo de infidelidad a tu pareja"

Hablar con un ex sin llegar al sexo, ¿puede considerarse una forma de infidelidad emocional? La psicóloga y sexóloga María Esclapez, referente en relaciones de pareja, tiene una mirada muy clara al respecto, y sus palabras han dado mucho que hablar.

"Yo creo que el problema no es el acto en sí, sino la intención. O sea, no es con quién hablas, sino desde dónde lo haces". Así de directa se muestra la experta al hablar sobre el tema. Y es que muchas veces nos autoengañamos pensando que un simple mensaje, una conversación o una quedada no tienen importancia… hasta que empiezan a tenerla.

Porque sí, hay casos en los que hablar con una expareja es totalmente normal. Cuando hay pequeños de por medio, por ejemplo, el contacto es inevitable y necesario. "Por ejemplo, creo que todos conocemos a una expareja que comparte hijos y lógicamente tienen que hablar entre ellos. Y es que ya no comparten relación, pero sí que siguen compartiendo crianza".

La intención de la quedada es importante. Istock

El problema empieza cuando ese contacto no tiene una razón tan clara y aparece la "apetencia", como dice Esclapez. Cuando ya no hay hijos ni asuntos pendientes, pero seguimos buscando un hueco para hablar con esa persona, para ver qué tal está, para vernos "como amigos"… En esos casos, algo dentro de ti te está pidiendo más de lo que parece.

Según explica la experta, "aquí la cosa puede cambiar", y ahí es donde muchas relaciones tambalean. Porque cada pareja tiene sus propios acuerdos, sus límites, sus formas de entender lo que es ser fiel o no pero lo fundamental es hablarlo y que ambas partes estén en la misma página. Sin secretos y sin zonas grises.

"Aún así, cada pareja tiene su propio concepto de infidelidad y sus propios límites. Por eso es importante hablar siempre de estas cosas y definir qué tipo de relación es el que queremos tener. Y ninguna opción es mejor que la otra siempre que haya honestidad por ambas partes", aclara la psicóloga.

Pero seamos sinceras. A veces no hace falta que haya un beso o una noche de pasión para sentir que tu pareja ya no está emocionalmente contigo. La infidelidad, como explica Esclapez, empieza mucho antes de lo físico.

"Yo personalmente creo que la infidelidad empieza cuando compartes fuera lo que deberías estar cuidando dentro. Cuando alguien más empieza a ocupar un lugar que no le corresponde a esa persona, sino a tu pareja. Cuando dejas de serte el todo tú con quien tienes al lado y empiezas a serlo con otra persona", detalla.

Y es que a veces se cruza una línea y ni siquiera lo notamos. Pero lo cierto es que el dolor aparece cuando los límites acordados se rompen y se ignoran los sentimientos del otro. Y en esos casos, no se trata de controlar ni de prohibir, sino de elegir: "Cuando te saltas todos los límites que estableciste con tu pareja y su dolor te da igual. Si ese gesto hace sentir mal a mi pareja, ¿es necesario poner en riesgo la relación por un deseo mío personal?".

Hablar con sinceridad entre ambos es muy importante. Istock

Pues hay quienes tienen una amistad sincera con sus ex y lo viven con total naturalidad, sin sufrimiento. Y si en esa pareja hay confianza y a nadie le duele, adelante, "pero a mí, si mi pareja me dice que esa situación le genera sufrimiento, yo no lo haría.”

Al final, el amor también es cuidado. Es pensar en cómo se siente el otro y no actuar solo desde el deseo, sino desde la empatía. Y en eso, María Esclapez lo tiene claro: "Soy incapaz de verle sufrir. Me duele su dolor. Y sé que él piensa igual. Yo necesito estar con alguien que comparta mis valores y mi forma de ver las relaciones. Para mí, la fidelidad es un acto de amor consciente".