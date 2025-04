María Esclapez, psicóloga: "Este comportamiento común en las parejas de España es un signo de corresponsabilidad"

En muchas casas de España, todos los días se repite la misma escena: alguien pone una lavadora, otro hace la compra, alguien se encarga de llevar a los niños al cole. Parece una división justa de tareas, pero muchos se preguntan si de verdad lo es.

Sin embargo, la psicóloga María Esclapez, especialista en relaciones de pareja, plantea algo que va más allá del simple reparto: la corresponsabilidad.

Y es que según Esclapez, el verdadero problema en muchas parejas no es quién hace qué, sino quién piensa en todo lo que hay que hacer. Y ahí entra un concepto clave: la carga mental. "No son las cosas que hay que hacer, es la carga mental que supone hacer todas esas cosas", afirma con contundencia. Es decir, no se trata solo de hacer, sino de estar pendiente, de anticiparse, de recordar cada detalle.

Las tareas del hogar deben organizarse. Istock

Tal y como detallan los expertos, la carga mental es ese esfuerzo constante, silencioso y muchas veces agotador que implica estar al tanto de todo lo que hace falta en casa. Es planificar, prever, organizar, recordar… sin que necesariamente se note.

Según Esclapez, este esfuerzo invisible tiene un peso enorme en la vida diaria y afecta directamente al equilibrio dentro de la relación. "No es sólo poner una lavadora, es darse cuenta de que faltan camisetas limpias. No es sólo hacer la compra, es saber que la nevera está vacía. No es sólo cambiar el pañal al bebé, es acordarse de cuándo se le cambió por última vez".

A simple vista, estas acciones pueden parecer pequeñas o incluso "naturales" dentro de la dinámica familiar. Pero cuando siempre es la misma persona quien se encarga de pensar en todo lo que hace falta, quien organiza mentalmente el hogar, el desgaste emocional se hace evidente.

Por eso Esclapez insiste tanto en que la solución no es simplemente repartir tareas al 50%, sino compartir también entre ambos esa responsabilidad mental. Y es que tal y como asegura "la corresponsabilidad en pareja es algo importantísimo si se quiere construir un equipo de verdad".

Y es que no se trata solo de ayudar. Cuando alguien dice "yo ayudo en casa", está asumiendo que el trabajo es del otro. Según esta psicóloga, la corresponsabilidad es otra cosa: es entender que el hogar, los hijos, las rutinas, todo, es de los dos. Que ambos deben estar atentos, pensar, organizar y actuar sin que uno tenga que recordárselo al otro.

Por eso, cuando en una pareja ambas personas están igual de implicadas, no solo en lo práctico, sino también en lo mental y emocional, eso es corresponsabilidad real. Un comportamiento cada vez más común, sobre todo en las nuevas generaciones, algo que parece ser muy buena señal. Porque cuando las dos personas piensan, sienten y actúan como un equipo, todo se equilibra, hay menos tensiones y más conexión.





La experta lo resume a la perfección: "No se trata sólo de hacer las cosas, se trata de compartir la carga mental que supone hacer esas cosas y la corresponsabilidad es la única herramienta que nos permite hacer esto".

En otras palabras, lo justo no es que uno diga lo que hay que hacer y el otro lo haga, sino que los dos estén atentos, presentes y participen desde el inicio.