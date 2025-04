Lurdes Álvarez, experta en epigenética: "El café puede llegar a intensificar los sofocos durante la menopausia"

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) define la menopausia como la época en la vida de la mujer en la que los ovarios dejan de producir hormonas y se detienen los periodos menstruales. Esta etapa se clasifica como tal cuando la mujer no ha tenido menstruación durante 12 meses seguidos no derivado de una condición médica previa.

Más allá del cese de la menstruación, la menopausia está acompañada de una serie de cambios hormonales que pueden traer consigo síntomas molestos y afectar significativamente la calidad de vida. Entre los cambios de humor y la ganancia de peso, los sofocos, son, posiblemente, el síntoma más común y que padece, según los estudios, entre el 80% y el 90% de las mujeres.

Aunque en la mayoría de los casos los sofocos no requieren visita médica, son un síntoma muy molesto que puede llegar a interferir en el día a día y en el descanso. En este punto, los expertos recomiendan hacer cambios en el estilo de vida, y uno de ellos es evitar bebidas calientes o con cafeína, que, aunque nos aporten una dosis de energía, pueden intensificar los síntomas, explica Lurdes Álvarez.

El café durante la menopausia

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, siendo consumido por un 63% de los ciudadanos mayores de 15 años a diario. De hecho, según los estudios se estima que la mayor parte de ellos consume, de media, 3,6 cafés diarios entre semana y 2,7 los fines de semana.

Son muchos los estudios que han verificado sus beneficios en los últimos años y todo apunta a que no hay etapa de la vida en la que no podamos beber café. En la menopausia, de hecho, muchas mujeres recurren a él como una forma de combatir la fatiga y levantar el ánimo. Sin embargo, este vínculo no siempre es tan sencillo ni tan beneficioso como se piensa a primera vista.

"El café puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo durante la menopausia", indica Lurdes Álvarez, experta en epigenética y menopausia. Si bien la cafeína puede brindar una sensación de alerta y vitalidad temporal, también tiene el potencial de agravar algunos de los síntomas más molestos de esta etapa, como los sofocos.

A pesar de sus increíbles beneficios energizantes, el mismo café que da vitalidad por la mañana puede ser el responsable del insomnio por la noche o de esa sensación de inquietud que aparece sin motivo claro y, según la experta, "depende de cómo lo bebamos, la cafeína puede hacer que los sofocos sean más intensos y que las mujeres se sientan, incluso, más ansiosas".

Y esto se debe a la particularidad de cada persona. Hay mujeres que metabolizan la cafeína rápidamente y pueden disfrutar de una taza diaria sin mayores consecuencias, notando incluso una mejora en su estado de ánimo, su concentración y su capacidad para afrontar el día.

Para otras, sin embargo, el cuerpo procesa la cafeína más lentamente, lo que hace que los efectos estimulantes se prolonguen y se transformen en malestar: aumento de los sofocos, irritabilidad, alteraciones del sueño o una sensación constante de tensión nerviosa.

Según indican los expertos, tomar bebidas con alto contenido de cafeína, como el café o los refrescos, puede aumentar tu frecuencia cardíaca y hacer que tus vasos sanguíneos se dilaten, lo que puede provocar sofocos en mayor medida. Además, si elegimos esta bebida caliente, el efecto puede ser mayor.

Tanto las comidas como las bebidas calientes están vinculadas con la aparición de sofocos. Estas pueden aumentar la temperatura corporal y, por ende, intensificar estos síntomas.

Entonces, "¿Cómo saber si el café te está ayudando o perjudicando?", pregunta la experta. "Es importante conocer tu tolerancia para usar el café a tu favor", por lo que resulta fundamental pararnos y comprender cómo realmente esta bebida está afectándonos o si estamos sintiendo que ciertos síntomas son más intensos.

Aquí es donde entra en juego el autoconocimiento corporal y, de forma más específica, el conocimiento genético. Según la experta, un test epigenético puede ofrecer una visión clara de cómo cada organismo metaboliza la cafeína, aportando información valiosa sobre la tolerancia individual y ayudando a tomar decisiones respecto al consumo de café.

Saber si el cuerpo elimina la cafeína rápidamente o si tiende a acumular sus efectos permite ajustar la dosis diaria, elegir el momento adecuado para consumirla o incluso considerar otras fuentes de energía más compatibles con las necesidades del cuerpo en esta etapa.