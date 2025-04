William Li, cardiólogo, avisa a España: "Las personas con más de 100 años incluyen estos cuatro alimentos en su dieta"

No es un simple dicho: "somos lo que comemos" y no siempre somos conscientes del verdadero protagonismo que tiene nuestra dieta en nuestra salud. Así lo han demostrado decenas de estudios científicos y en ello hacen hincapié múltiples profesionales de la salud que buscan concienciar a una sociedad con un estilo de vida totalmente caótico.

¿El último? El doctor William Li, un reconocido cardiólogo formado en Harvard y experto mundial en longevidad, quien afirma que tu intestino podría tener la clave para vivir más de 100 años con energía y salud. Y advierte: si no cuidas tu microbioma intestinal, podrías estar acortando tu vida sin saberlo.

En una reciente entrevista en el podcast de Dhru Purohit, el doctor Li reveló los sorprendentes resultados de un estudio científico que analizó a personas que superan los 100 años. ¿El hallazgo más impactante? Todos compartían un rasgo común: una microbiota intestinal nutrida con cuatro bacterias específicas que actúan como verdaderas guardianas de la longevidad.

El intestino es la clave de la longevidad

Durante años, hemos escuchado frases como "la salud empieza en el intestino", pero hoy la ciencia lo confirma con datos. El microbioma intestinal, ese conjunto de billones de bacterias que habitan en nuestro sistema digestivo, no solo influye en la digestión, sino también en el sistema inmunológico, el metabolismo, la inflamación e incluso la salud mental.

En palabras del doctor Li: "Tu microbioma cambia día a día con lo que comes. Si alimentas a estas bacterias, ellas te devuelven salud, energía y vitalidad."

Esto no es una exageración. Los investigadores descubrieron que en los intestinos de las personas más longevas del mundo predominaban cuatro bacterias clave. La buena noticia es que no necesitas costosos suplementos para obtener sus beneficios. Solo hace falta incluir ciertos alimentos específicos en tu dieta diaria.

Las cuatro bacterias que protegen tu vida

Cuidar tu intestino no significa hacer una dieta estricta o imposible de seguir. Al contrario, se trata de volver a lo básico, de apostar por una alimentación basada en alimentos reales, naturales, ricos en prebióticos y probióticos.

Para ello, comienza cuidando de las bacterias principales para que tu organismo cuide de tu salud general:

Akkermansia muciniphila: la antiinflamatoria silenciosa

Esta bacteria se relaciona directamente con la reducción de la inflamación crónica —uno de los grandes enemigos de la longevidad— y con la mejora del metabolismo. ¿Cómo alimentarla? Por ejemplo, con granada, té verde, pistacho o cacao puro, (chocolate negro).

Odoribacter: el escudo natural contra virus y bacterias

Odoribacter fortalece el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a defenderse de agentes patógenos. Su presencia está asociada con una mayor resistencia a enfermedades y una mejor calidad de vida. Los alimentos clave para ello son por ejemplo el chile picante, las almendras, las espinacas, la avena o la linaza.

Oscillibacter: el aliado de la salud metabólica

Esta bacteria ayuda a regular el azúcar en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual es fundamental para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2. Inclúyela en tu dieta con plátano verde, arroz, patatas cocidas (tipo ensaladilla), ajo o cebolla.

Christensenella: el escudo contra el envejecimiento prematuro

Presente en niveles elevados en personas longevas, esta bacteria protege la salud cardiovascular y ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Los mejores alimentos para conseguirlo son: vinagre negro, chucrut, yogur natural, kéfir, alcachofas o espárragos.

El intestino se reinventa cada día

Uno de los mensajes más poderosos del doctor William Li es que nuestra microbiota cambia todos los días con lo que comemos. Es decir, cada decisión que tomas en el supermercado o en tu cocina puede estar acercándote —o alejándote— de una vida larga y plena.

La advertencia es clara: si seguimos alimentando mal a nuestro intestino, estamos saboteando nuestro potencial de longevidad. Por el contrario, si empezamos a incluir más alimentos naturales, fermentados, ricos en fibra y antioxidantes, estaremos dando el mejor regalo a nuestro cuerpo: una microbiota fuerte y diversa, capaz de protegernos y rejuvenecernos desde adentro.

Lo importante es la constancia. Alimenta bien a tu microbiota hoy y ella te lo agradecerá con años de salud, vitalidad y bienestar. La ciencia lo confirma: vivir más de 100 años no es solo cuestión de genética. Tal y como asegura el doctor Li, "Tu microbioma intestinal no solo es el reflejo de lo que comes, sino que también puede ser la clave para una vida más larga y plena."