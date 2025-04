Manuel Sans Segarra, médico cirujano: "El ego es la principal causa del estrés en la mayoría de las situaciones"

La vida moderna nos ofrece una mezcla de avances, comodidades y oportunidades sin precedentes. Pero, al mismo tiempo, todos estos factores nos enfrentan a una serie de retos que pueden tener un impacto negativo en nuestra salud física y emocional, siendo el estrés una de las principales consecuencias.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado a este mal como la "epidemia del siglo XXI". Tan solo en España se estima que el 62% de la población sufra estrés, por encima de otros países como Francia o Japón, con un 54% y un 49% respectivamente.

El médico español, Manuel Sans Segarra, uno de los más reconocidos cirujanos de nuestro país, además de especialista en salud emocional, advierte que, más allá de los factores externos, el ego juega un papel fundamental como desencadenante de muchas de las situaciones estresantes que enfrentamos.

El doctor Sans Segarra explica que, si bien la vida moderna ha traído enormes avances y comodidades, también nos ha sumido en una sociedad competitiva y estresante. Como señala el cirujano: "La vida actual nos ha proporcionado muchos beneficios y ventajas, pero también es una vida muy tensa, muy competitiva, estresante."

En este sentido, todos experimentamos situaciones de tensión en la vida diaria. Ya sea en el trabajo, en nuestra vida social o incluso en nuestras relaciones personales, los problemas y las dificultades parecen ser una constante. Según Sans Segarra, estos problemas, aunque inevitables, pueden ser gestionados de forma efectiva si aprendemos a controlar nuestras emociones y a desconectar del ego.

El ego como principal causante del estrés

Vivir en un entorno tan agitado no es sencillo; las expectativas de rendimiento, el temor al fracaso y la constante comparación con los demás son factores que alimentan la ansiedad y el estrés.

El ego es, según el doctor, una de las principales causas que nos mantienen atrapados en un ciclo de estrés y angustia. "Si nos dejamos llevar por el ego, seguiremos el camino de la tensión, de la angustia, de la lucha, de la competitividad", advierte. Este mecanismo de defensa, basado en la necesidad de validación externa y el miedo a la pérdida de estatus o poder, nos impulsa a vivir en un estado constante de comparación y competencia, lo que no hace más que incrementar el nivel de estrés.

Este sentimiento nos empuja a ver la vida como una serie de batallas a ganar. Nos volvemos excesivamente sensibles a las críticas, nos obsesionamos con nuestros logros y tememos constantemente el fracaso. Sin embargo, esta actitud solo genera más presión y nos lleva a un círculo vicioso de insatisfacción y estrés.

El camino hacia la supraconciencia

La clave para romper este ciclo vicioso, según Sans Segarra, es aprender a alejarnos del ego y acercarnos a nuestra supraconciencia. La supraconciencia es un estado de conciencia superior, donde nos conectamos con nuestra verdadera esencia y dejamos de lado las influencias externas que nos provocan tensión.

"¿Cómo podemos alejarnos del ego? Acercándonos a nuestra supraconciencia. ¿Cómo? Con la meditación", explica el cirujano. Para él, la meditación es una herramienta poderosa que nos permite reconectar con nuestro ser más profundo y gestionar de manera efectiva las emociones que generan estrés.

Sans Segarra comparte su propia experiencia sobre cómo la meditación le ha ayudado a controlar las emociones en situaciones de alta tensión. "Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer alguna cosa importante que me tensa como a todo ser humano... si tengo que hacer una conferencia en un teatro con 2.000 personas delante... me pongo en el camerino 5 o 10 minutos, medito y me relajo", revela.

El hecho de poder respirar profundamente y tranquilizar la mente en momentos previos a situaciones estresantes le permite al cirujano mantenerse centrado y enfocado en el propósito de lo que va a hacer. "Te permite ver por qué estás aquí. Porque tienes una experiencia, hablas de lo que tú has vivido. Explica lo que tú sabes y te sale con naturalidad", comenta. Este enfoque de autenticidad y conexión con nuestras experiencias personales es precisamente lo que nos permite reducir la ansiedad y aumentar la confianza.

Controlar las emociones

El estrés no tiene por qué ser una constante en nuestras vidas. El doctor Sans Segarra nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra identidad y nuestras emociones afectan la manera en que gestionamos las dificultades cotidianas.

"Tenemos que controlar las emociones que condicionan cualquier situación estresante", afirma. La mejor manera de hacerlo, según él, es buscar refugio en nuestra auténtica identidad, en lugar de dejarnos llevar por el ego.

El ego nos desvía de nuestro propósito real y nos arrastra a una competencia destructiva. Sin embargo, al conectarnos con nuestra esencia más profunda y practicar la meditación, podemos calmar la mente y tomar decisiones desde un lugar de paz y claridad. Es un proceso que, aunque requiere práctica, tiene un impacto transformador en nuestra salud emocional.