Evax da otro paso adelante contra la pobreza menstrual: compresas gratis para evitar el absentismo escolar

El absentismo escolar debido a la falta de acceso a productos de higiene íntima sigue siendo uno de los grandes desafíos en España, afectando de manera directa la salud, el bienestar y la educación del 16% de niñas españolas entre 14 y 20 años.

Estos datos sorprenden en pleno siglo XXI, pero el estudio realizado por Metroscopia para Evax pone sobre la mesa esta problemática que sufren 270.000 chicas. Con el fin de concienciar y luchar contra ello, la compañía pone en marcha su iniciativa Stop Pobreza Menstrual, destinada a ofrecer ayuda a los centros escolares que lo necesiten donando 4.3 millones de compresas durante el curso escolar. Es una realidad que hay parte de la población femenina que no puede permitirse adquirir compresas, tampones y otros artículos relacionados.

No es un problema menor y tiene incidencia directa en la brecha de género. Casi el 20% de mujeres de entre 14 y 25 años han faltado a clase alguna vez por no poder comprarlos. La razón es que esta situación puede llegar a generar sentimientos de vergüenza, ansiedad e inseguridad en las adolescentes.

Curiosamente, el concepto pobreza menstrual no es demasiado conocido. Evax lo ha confirmado con encuestas a pie de calle, donde las entrevistadas confiesan que no habían oído hablar del concepto y, además, se muestran sorprendidas al saber que 2 de cada 10 jóvenes en España dejan de ir a clase cuando les viene regla por no poder comprarse los productos adecuados. "No imaginas que eres una privilegiada. Todo el mundo debería tener acceso a esos recursos que son básicos", asegura una de ellas.

Según informes previos, las chicas que no tienen posibilidad de comprarlos buscan solucionarlo recurriendo a métodos improvisados como toallitas higiénicas (47%), pañuelos de papel (34%), calcetines (11%), ropa vieja (21%) o varias capas de prendas interiores (26%) para intentar contener el sangrado. Esto no es solo ineficaz, sino que también puede causar incomodidad, infecciones y un mayor riesgo de fugas (el 60% de las chicas lo ha experimentado), aumentando su angustia, inseguridad y aislamiento.

Así se lo han confesado a la firma de P&G varias jóvenes que aseguran haberse manchado la ropa debido al flujo menstrual. "Da mucha vergüenza, es una pena admitirlo, pero te sientes acomplejada, como con culpa también", dice una de ellas. "Los niños a esa edad se suelen burlar de las niñas cuando les pasa esto, porque no lo ven como algo normal", admite otra.

Ante este panorama y por segundo año consecutivo, Evax refuerza su compromiso con la erradicación de este problema, garantizando el acceso a estos enseres de higiene íntima y concienciando sobre la importancia de abordar esta problemática con soluciones estructurales, involucrando a los centros educativos con necesidades de este tipo. A través de su programa Stop Pobreza Menstrual, la firma les dona 4,3 millones de compresas durante el curso escolar.

Como parte de esta iniciativa, ha ampliado su programa en colegios, permitiendo que se aumente el número de los que proporcionan estos artículos tan necesarios a sus alumnas, de manera gratuita. De hecho, durante el actual curso, se ha conseguido que 1.029 se hayan unido a esta campaña y se pretende dar cobertura a 19.092 niñas en tan solo dos años.

"Me parece una idea genial y creo que todos los países tendrían que aplicarlo", asegura una joven. Todas las encuestadas afirman que ahora que están informadas de este proyecto comprará productos de esta marca para poder colaborar: "Es algo maravilloso".

Desde 2018, P&G ha realizado este programa en 28 países y España se sitúa dentro del rango más elevado de chicas que dejan de ir al colegio por no poder comprar productos de higiene para los días de regla. La situación afecta a más de 500 millones de mujeres en el mundo, según datos de The World Bank. Hasta la fecha, la empresa española ya ha donado más de 290 millones de compresas para evitar ese absentismo.

Con ello se busca no solo proporcionar productos esenciales, sino también generar conciencia sobre la importancia de abordar el tema con soluciones que sean estructurales. La implicación de los centros educativos, familias y administraciones públicas es clave para seguir avanzando en la erradicación de la pobreza menstrual y garantizar que todas puedan vivir su menstruación con dignidad y sin barreras.

Esta problemática se intensifica en población con rentas bajas y entre grupos vulnerables como adolescentes y mujeres sin empleo. No solo provoca absentismo, también puede impactar significativamente en su bienestar emocional y psicológico y modificar su vida de manera radical durante la menstruación. Desde las instituciones españolas se han tomado algunas medidas como reducir el IVA de los productos menstruales del 19% al 4%. Gracias a una normativa de 2022, la UE permite a los Estados miembros vender estos artículos sin que estén gravados con ese impuesto, pero pocos lo han hecho.

También hay que tener en cuenta la educación menstrual, porque los datos revelan que un elevado número de adolescentes llegan a su primera regla con poca o ninguna noción de lo que es y cómo les va a afectar.