Elizabeth Clapés, psicóloga: “Lo llamas amor, pero es el mismo trauma repitiéndose una y otra vez”

En el amor hay muchas frases típicas y manidas que se han convertido en parte de la jerga popular. Es habitual escuchar en conversaciones de amigas y amigos que todas las personas del género contrario "son iguales". Con un tono de desafección y descontento tras malas experiencias amorosas.

Una popular frase que se encarga de desmentir la psicóloga Elizabeth Clapés en el nuevo episodio de su pódcast Tal y como somos, que comparte con su homóloga Alicia González. Un proyecto que comenzaron conjuntamente en septiembre de 2024 y que se puede seguir semanalmente en Spotify y YouTube.

Para argumentar su posición, Elizabeth Clapés utiliza una frase de una amiga, la periodista y escritora Noemí Casquet: "No es tu tipo amiga, es tu patrón". Y es que en opinión de la psicóloga, no es "que te guste este prototipo de hombre, es que es el patrón que estás repitiendo".

En este sentido, la psicóloga y escritora plantea la siguiente reflexión: "Tú pregúntate por qué. Y es que, efectivamente, muchas veces decimos: 'Es que son todos iguales'". Sin embargo, Clapés se encarga de negar este tópico.

"No, no lo son. Para nada. No todos los hombres son iguales", asegura la psicóloga. Para Elizabeth Clapés, "la mayor parte de hombres en el mundo son maravillosos". El problema es el tipo de personas con los que se trata, que en muchos casos suelen ser muy parecidos y se comete el mismo error de forma continua y reiterada.

La escritora considera que si "siempre te estás fijando en el mismo tipo de persona", vas a tener la idea errónea de que todas las personas del género contrario (en caso de las relaciones heterosexuales) son exactamente iguales.

La psicóloga, que tiene más de 1,2 millones de seguidores en su perfil de Instagram @esmipsicologa, concluye con una frase muy contundente: "No es que sean iguales, es que tú siempre estás eligiendo el mismo tipo de personalidad que te está haciendo daño".

Esta frase de Elizabeth Clapés invita a reflexionar a sus oyentes sobre por qué se fijan en gente con la misma personalidad en sus relaciones amorosas. Lo que le acaba provocando los mismos problemas una y otra vez. Y es que, como decía Albert Einstein, "si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.