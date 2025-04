Luis Zamora, nutricionista: "Este tipo de canela es antibiótica y perfecta para disminuir enfermedades crónicas"

En las cocinas de España hay una especia milenaria que jamás falta: la canela. Esta, además de aportar un sabor delicioso y cálido a muchos platos, postres y bebidas, lo que muchos no saben es que, en realidad, se trata de un verdadero tesoro con una inmensa cantidad de propiedades que la hacen un superalimento para la salud.

En los últimos años, su popularidad ha aumentado considerablemente, especialmente como sustituto del azúcar, debido a la recomendación de diferentes expertos en salud. Para el nutricionista Luis Zamora, la canela ofrece una amplia variedad de beneficios para nuestra salud, desde propiedades antiinflamatorias hasta efectos antibióticos, que la convierten en una opción excelente para incorporar en la dieta diaria.

Tal y como explicaba Zamora en una reciente intervención, esta especia es rica en compuestos bioactivos, como los polifenoles y el cinamaldehído, que son los responsables de sus efectos tan positivos en el organismo.

"La canela se ha puesto muy de moda como sustituta del azúcar. Es verdad que es una especia muy rica en compuestos bioactivos, como los polifenoles o el cinamaldehído. Este tipo de sustancias hacen que tenga beneficios bastante interesantes", comenta el nutricionista.

Estas sustancias tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que convierte a la canela en un aliado clave para prevenir y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Sin embargo, como con cualquier alimento, es importante conocer sus propiedades y el tipo de canela más recomendable para evitar posibles efectos secundarios.

Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes

Uno de los principales beneficios de la canela, según Zamora, es su poder antiinflamatorio. "Es antioxidante y antiinflamatoria, por lo cual es perfecto para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas".

La inflamación crónica está relacionada con una variedad de problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, y ciertos tipos de cáncer. Al incluir canela en nuestra dieta, podemos ayudar a reducir esta inflamación, lo que, a largo plazo, contribuye a una mejor salud general.

Además, los antioxidantes presentes en la canela son esenciales para combatir los radicales libres en el cuerpo. Estos compuestos dañan nuestras células y aceleran el proceso de envejecimiento. Al consumir canela, podemos neutralizar estos efectos y proteger nuestras células de los daños causados por el estrés oxidativo.

Propiedades antibióticas y digestivas

Otro beneficio importante de la canela es su efecto antibiótico. Aunque no es un sustituto de los medicamentos recetados, la canela tiene propiedades antibióticas naturales que pueden ayudar a combatir infecciones leves.

Zamora explica: "Es antibiótica. No llega a ser una medicina, pero tiene algún tipo de efecto antibiótico". Esto significa que la canela puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y actuar como un remedio natural contra algunas infecciones comunes.

La canela no solo tiene propiedades antibióticas, sino que también tiene un impacto positivo en la salud digestiva. Según el experto, "es digestiva y carminativa para los gases", lo que significa que puede ayudar a aliviar los trastornos digestivos como la hinchazón, los gases y las digestiones pesadas. Además, tiene propiedades carminativas, lo que facilita la expulsión de los gases acumulados en el tracto digestivo.

Control de la glucemia y salud cardiovascular

La canela también es conocida por su capacidad para regular los niveles de azúcar en sangre, lo que la convierte en una opción excelente para personas con diabetes o que buscan prevenirla.

"También ayuda a controlar la glucemia, mejora el perfil de lípidos en sangre, la salud cardiovascular...", añade Zamora. Al reducir los niveles de azúcar en sangre, la canela puede ayudar a prevenir picos de insulina, lo que a su vez reduce el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas.

Además, la canela contribuye a mejorar la salud cardiovascular al regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Al mejorar el perfil lipídico en sangre, se reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, como la aterosclerosis.

¿Basta con un poco de canela?

El nutricionista también aclara que, aunque la canela es beneficiosa, los efectos no son inmediatos ni tan intensos como los de un tratamiento médico. "Los efectos son muy chiquitines. No es un tratamiento médico", explica Zamora. Esto significa que, aunque agregar canela a nuestra dieta tiene efectos positivos para la salud, no debemos esperar milagros ni utilizarla como un sustituto de medicamentos prescritos por un profesional de la salud.

Si bien la canela tiene numerosos beneficios, no todas las variedades son iguales. Luis Zamora recomienda elegir la canela de Ceylán, ya que es la opción más segura y saludable, a pesar de ser algo más cara que la Cassia; pero sus beneficios para la salud son mucho mayores.

"La mejor sería la de Ceylán, porque es la que menos niveles de cumarina tiene", señala. La cumarina es una sustancia natural presente en la canela, pero en grandes cantidades puede ser tóxica para el hígado y afectar la coagulación sanguínea. Por esta razón, Zamora aconseja elegir la canela de Ceylán, ya que contiene menos cumarina que la canela común, conocida como Cassia.