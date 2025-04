Boticaria García revela el orden correcto de la rutina facial: "Hay que regirse por tres principios clave"

¿Por qué si cada día sigo mi rutina facial religiosamente no veo los resultados que prometen los cosméticos que aplico? Esta hipotética pregunta tiene una respuesta clara: no estás aplicándolos en el orden correcto. Para conseguir una piel limpia, sana, luminosa y libre de imperfecciones no basta con cumplir con tu skincare ni que este sea de una excelente calidad: hay que saber cómo hacer el paso a paso.

Boticaria García desvela las pautas que sí funcionan para marcar la diferencia. "Es importante entender que el orden sí altera el resultado" comienza a explicar. Es decir, que hemos de seguir un protocolo que maximice la eficacia de cada uno de ellos.

Para lograrlo, la experta nos propone tres reglas y pilares fundamentales para la jerarquía de los cosméticos: "Acidez, viscosidad y objetivo".

Acidez

Es el primer mandato y se centra en el pH de los productos cosméticos de nuestra rutina de cuidado. Los activos más ácidos deben aplicarse primero.

Boticaria pone un ejemplo: "La vitamina C pura, que es un potente antioxidante, requiere un pH de aproximadamente 3,5-4 para poder ejercer su acción de manera efectiva. Si aplicas productos con uno más alto antes, podrías estar obstaculizando su eficacia. Así que, si tienes un sérum de vitamina C en tu arsenal, ¡asegúrate de empezar por él!".

Viscosidad

Siguiendo el sentido común, la segunda regla clave va sobre la viscosidad y densidad de los productos. Debemos comenzar por aquellos que son más fluidos y, a medida que avanzamos, incluir los más densos. Así, el orden sería: gel, crema-gel, emulsión, mascarilla, aceite y, por último, bálsamo.

Esta jerarquía va a permitir que los más ligeros penetren en la piel sin ser bloqueados por los otros. Así que, si tienes un gel hidratante y un aceite facial, comienza con el primero para obtener los mejores resultados.

Objetivo de la rutina

La última regla, y no por ello menos relevante, es plantear un objetivo en la rutina. La razón para hacerlo es que esto nos ayudará a priorizar unos cosméticos sobre otros. "Imagina que quieres aplicar dos productos: una esencia hidratante y un sérum de vitamina C. Si tu prioridad es hidratar la piel, deberías aplicar primero la esencia. Sin embargo, si tu objetivo es tratar la pigmentación irregular, al revés. Esta regla te permite personalizar tu rutina según las necesidades específicas de tu piel en cada momento", detalla Boticaria.

Recordar siempre las tres reglas que pauta Boticaria García y, por supuesto, seguirlas, optimizará la eficacia de los productos y conseguirás una piel con un aspecto más saludable y radiante. La belleza no solo está en lo que elige, sino también en cómo lo aplicas.