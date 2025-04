Paula Orell, psicóloga: "Las personas con baja autoestima en España tienen mucha más posibilidades de ser infieles"

Las infidelidades han sido uno de los temas más debatidos en el ámbito de las relaciones de pareja. Más, si cabe, las emociones que generan pueden ser intensas y complejas, afectando profundamente tanto a la persona que es traicionada como a quien comete la falta.

Sin embargo, rara vez se habla sobre la relación entre la baja autoestima y las infidelidades. En este contexto, la psicóloga Paula Orell, conocida por sus reflexiones sobre relaciones sentimentales y emociones, ha ofrecido algunas claves que no han caído en vacío.

La experta en salud mental habla claramente sobre cómo la baja autoestima puede ser un factor decisivo en las infidelidades. Un análisis que, según la psicóloga, aunque generalmente se habla sobre el impacto de la infidelidad en la autoestima de la persona afectada, se aborda muy poco lo que sucede con la autoestima de quien comete la infidelidad.

Como explica Orell, "una persona con baja autoestima tiene muchas más posibilidades de caer en una infidelidad que una persona con alta autoestima". Este comportamiento no tiene que ver necesariamente con una falta de amor por la pareja, sino con una necesidad más profunda: la validación externa.

La psicóloga lo explica de manera clara: "La persona con baja autoestima solo se siente válida cuando una persona de fuera le dice lo valiosa que es o, simplemente, muestra interés en ella." Este deseo constante de ser validado y reconocido por otros puede hacer que una persona, sin quererlo, se vea arrastrada a situaciones comprometidas.

Ansiar la validación de los demás

Las personas con baja autoestima tienen una visión distorsionada de sí mismas, lo que las lleva a depender de la aprobación externa para sentirse queridas y valiosas. Es en ese contexto que, cuando alguien fuera de la relación muestra interés, ya sea a través de un halago o una mirada, la persona con baja autoestima se siente tentada a agarrarse a ese refuerzo emocional.

"Si estoy en pareja y tengo la autoestima baja, cuando alguien se fije en mí o alguien me diga algo bonito, yo me voy a agarrar ahí y me voy a olvidar de todo lo demás, que también es importante para mí", afirma Orell.

Este patrón de comportamiento está relacionado con una necesidad insatisfecha dentro de la persona, que busca en otras fuentes lo que no ha logrado encontrar en sí misma. Y aunque no es una justificación para la infidelidad, sí es un claro indicador de cómo la autoestima puede influir en las decisiones que tomamos en nuestras relaciones.

El ciclo de baja autoestima y comportamientos dañinos

Uno de los aspectos más interesantes de las reflexiones de Paula Orell es cómo describe a las personas con baja autoestima como "esclavas" de la necesidad de sentirse valiosas a través de los ojos de otros.

Al ser incapaces de validar su propia belleza, inteligencia o atractivo, caen en un ciclo constante de buscar validación externa. "Por tener la autoestima baja, soy esclava o esclavo de sentirme guapa, interesante, válida y mil cosas más a través de la mirada del otro", explica la psicóloga.

Este fenómeno puede llevar a que, sin quererlo, una persona busque llenar vacíos emocionales a través de un comportamiento destructivo como la infidelidad. Este ciclo de búsqueda constante de validación y la incapacidad de dar a sí misma el valor necesario puede terminar afectando no solo a la persona en cuestión, sino también a su relación de pareja.

Cómo superar la baja autoestima

Si alguna vez has cometido una infidelidad y deseas evitarlo en el futuro, Paula Orell tiene una recomendación muy clara: "Si has sido infiel y no quieres volver a serlo, revisa tu autoestima".

Esta revisión no se trata solo de comprender las razones que llevaron a cometer la infidelidad, sino también de trabajar en el amor propio, la autovalidación y la construcción de una autoestima sana.

Al mejorar la autoestima, la persona puede empezar a ver que no necesita la aprobación constante de los demás para sentirse completa. Al fortalecerse emocionalmente, no se siente tan vulnerable ante los halagos de otras personas y, por lo tanto, no busca fuera lo que debería encontrar en su interior.

Cómo fortalecer la autoestima

Es fundamental entender que la baja autoestima no es una justificación para cometer una infidelidad, pero sí es un factor de riesgo importante. A través de las reflexiones de Paula Orell, podemos ver cómo el trabajo en la autoestima puede ser la clave para prevenir comportamientos destructivos en una relación.

Si has sido infiel o has perdonado una infidelidad, tomar conciencia de estos aspectos y trabajar en la mejora de la autoestima de ambos es un paso fundamental para la sanación y el fortalecimiento de la relación.

Autoconocimiento y aceptación . El primer paso para mejorar la autoestima es conocerse a uno mismo y aprender a aceptarse tal como se es. Esto implica ser consciente de nuestras fortalezas y debilidades, sin juzgarnos de manera negativa.

. El primer paso para mejorar la autoestima es conocerse a uno mismo y aprender a aceptarse tal como se es. Esto implica ser consciente de nuestras fortalezas y debilidades, sin juzgarnos de manera negativa. Establecer límites sanos . Las personas con alta autoestima son capaces de establecer límites claros en sus relaciones. Esto implica respetar nuestras necesidades emocionales y no depender de otros para validarnos.

. Las personas con alta autoestima son capaces de establecer límites claros en sus relaciones. Esto implica respetar nuestras necesidades emocionales y no depender de otros para validarnos. Cuidado emocional . La autoestima se alimenta de experiencias positivas y de aprender a cuidar de nuestra salud emocional. Esto incluye rodearse de personas que nos apoyen, practicar el autocuidado y trabajar en la resolución de conflictos internos.

. La autoestima se alimenta de experiencias positivas y de aprender a cuidar de nuestra salud emocional. Esto incluye rodearse de personas que nos apoyen, practicar el autocuidado y trabajar en la resolución de conflictos internos. Buscar ayuda profesional. En muchos casos, la baja autoestima puede estar relacionada con experiencias pasadas que deben ser trabajadas con un profesional. La terapia puede ser una herramienta poderosa para sanar y fortalecer nuestra imagen personal.

La autoestima es la base de muchas decisiones que tomamos en la vida, incluidas las que tienen que ver con nuestras relaciones amorosas. Así que, si deseas una relación saludable y libre de infidelidades, comienza por cuidar de ti mismo, ya que la verdadera validación debe venir desde adentro.