La alerta de un nutricionista español sobre las aceitunas: "Pueden matar todos los probióticos saludables"

Si existe un alimento que se nos venga inmediatamente al pensar en dieta mediterránea, ese es la aceituna. No solo se trata de uno de los alimentos más tradicionales en España, sino que también, de los más nutritivos a pesar de la "mala fama" que le acompaña.

Que si engordan, que si son perjudiciales para la salud... Mucho es lo que se dice de ellas y, sin embargo, el reconocido nutricionista español, Pablo Ojeda, aclara todo lo que has podido escuchar sobre las aceitunas. Spóiler: son grandes aliadas de tu salud, si eliges bien.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, muy activo en ella, el experto explica por qué las aceitunas no solo no engordan, sino que además pueden ofrecer múltiples beneficios para la salud entre algunos otros secretos sorprendentes que cambiarán por completo tu perspectiva sobre este delicioso snack.

¿Engordan las aceitunas?

Una de las preguntas más comunes entre aquellos que siguen un estilo de vida saludable es si las aceitunas engordan. Para muchos, este pequeño tentempié parece ser un enemigo de la figura, sobre todo por su alto contenido en grasas.

Sin embargo, el nutricionista Pablo Ojeda ha dejado claro que las aceitunas no engordan. De hecho, las aceitunas son una excelente fuente de grasas saludables, en particular, las monoinsaturadas, que ayudan a mantener el colesterol bajo control y promueven la salud cardiovascular.

En su post, Pablo Ojeda aclara que, si bien las aceitunas contienen calorías debido a su contenido de grasa, estas son grasas saludables que, cuando se consumen con moderación, no solo no contribuyen al aumento de peso, sino que también ofrecen varios beneficios para la salud. Además, las aceitunas son bajas en carbohidratos y ricas en fibra, lo que ayuda a mantener la saciedad y favorece la digestión.

Las aceitunas y la digestión

Otro de los mitos que Pablo Ojeda derriba es el relacionado con la digestión. Muchos creen que las aceitunas pueden ser difíciles de digerir o que provocan hinchazón, pero nada más lejos de la realidad. El nutricionista explica que las aceitunas son beneficiosas para la microbiota intestinal gracias a su contenido en probióticos, especialmente aquellas que se fermentan en salmuera.

Los probióticos son microorganismos que, al ser ingeridos, contribuyen al equilibrio de la flora intestinal, lo que mejora la digestión y fortalece el sistema inmunológico. Así que, en lugar de temerles, las aceitunas fermentadas pueden ser un aliado para mantener una flora intestinal saludable.

Sin embargo, no todas las aceitunas tienen las mismas propiedades. En su publicación, Ojeda advierte sobre las aceitunas pasteurizadas, que son las más comunes en los supermercados.

Aunque no son malas, el proceso de pasteurización elimina muchos de los probióticos beneficiosos que se encuentran en las aceitunas fermentadas. Por lo tanto, si buscas aprovechar todos los beneficios digestivos de las aceitunas, es crucial elegir las aceitunas fermentadas en salmuera, que conservan sus propiedades probióticas.

Cómo elegir las aceitunas para ayudar a tu salud

Ahora que sabemos que las aceitunas pueden ser un aliado para nuestra salud digestiva, el siguiente paso es aprender a elegir las adecuadas. Según Pablo Ojeda, no todas las aceitunas son iguales, y para aprovechar sus beneficios, es importante saber qué buscar al momento de comprarlas.

Fermentación en salmuera . El primer truco que Pablo Ojeda comparte es verificar que las aceitunas en la etiqueta indiquen que han sido fermentadas en salmuera. Este proceso es el que conserva los probióticos en el producto y lo convierte en una opción beneficiosa para la microbiota intestinal.

. El primer truco que Pablo Ojeda comparte es verificar que las aceitunas en la etiqueta indiquen que han sido fermentadas en salmuera. Este proceso es el que conserva los probióticos en el producto y lo convierte en una opción beneficiosa para la microbiota intestinal. Evita los conservantes y acidificantes . Otro consejo es leer bien las etiquetas para asegurarse de que las aceitunas no contengan conservantes “raros” ni acidificantes. Estos ingredientes, que se utilizan en algunas aceitunas comerciales, pueden afectar negativamente tanto al sabor como a los beneficios para la salud.

. Otro consejo es leer bien las etiquetas para asegurarse de que las aceitunas no contengan conservantes “raros” ni acidificantes. Estos ingredientes, que se utilizan en algunas aceitunas comerciales, pueden afectar negativamente tanto al sabor como a los beneficios para la salud. Revisa el líquido de conservación. Una señal de que las aceitunas son de buena calidad es el aspecto del líquido en el que están conservadas. Si las aceitunas están en un tarro refrigerado y el líquido tiene un aspecto algo turbio, esto es una buena señal, según Ojeda. Esto indica que las aceitunas aún contienen los microorganismos vivos que contribuyen a sus propiedades probióticas.

Beneficios de las aceitunas

Además de ser buenas para la digestión, las aceitunas tienen otros beneficios que las convierten en un excelente complemento para tu dieta. Su alto contenido en grasas saludables (principalmente ácidos grasos monoinsaturados) las hace perfectas para promover la salud cardiovascular, reducir el colesterol malo y proteger el corazón.

Las aceitunas también son una buena fuente de vitaminas y minerales, como la vitamina E, que actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células del envejecimiento prematuro. Además, son ricas en fibra, lo que las convierte en un excelente aperitivo para mejorar la digestión y mantener una sensación de saciedad entre comidas.

En resumen, las aceitunas no solo no engordan, sino que pueden ser muy beneficiosas para tu salud, especialmente para tu sistema digestivo. Como explicó Pablo Ojeda, la clave está en saber elegir las aceitunas adecuadas, aquellas que hayan sido fermentadas en salmuera y que no contengan aditivos artificiales. Con estos simples trucos, puedes disfrutar de este delicioso manjar sin preocuparte por sus efectos en tu peso o en tu salud digestiva.