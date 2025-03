Eric Cinho, nutricionista: "El error que se comete en España con las ensaladas que las hace más calóricas que una hamburguesa"

Lo "verde", por lo general, nos parece más saludable. Y no estamos del todo equivocados. Diferentes estudios científicos y la propia medicina recomiendan tomar verduras a diario, concretamente, entre dos y tres raciones de verdura al día, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Las ensaladas forman parte de esa cantidad diaria recomendada, sin embargo, ni todos los ingredientes son válidos, ni todas las ensaladas son saludables ni aptas para perder grasa. Es más, la afirmación de un nutricionista español desmiente todos los tópicos sobre este plato tan consumido para llevar un estilo de vida equilibrado.

Un nutricionista y experto en transformaciones físicas, Eric Cinho (@ericcinho_español) ha lanzado una advertencia que puede cambiar la manera en que vemos las ensaladas, especialmente las que encontramos en los supermercados. El experto advierte que, si alguna vez pensaste que elegir una ensalada en lugar de una hamburguesa era la opción más saludable, es posible que te estés llevando una sorpresa.

Una hamburguesa 'mejor' para perder grasa que una ensalada

Según este experto, hay casos en los que una ensalada puede tener más calorías que una hamburguesa Big Mac, lo que hace cuestionar si realmente estamos tomando la mejor decisión para nuestra salud y nuestro objetivo de perder grasa.

"Este Big Mac es mejor para tu pérdida de grasa que esta ensalada". Así comienza la polémica declaración del nutricionista, quien explica de forma sencilla un concepto crucial: la elección de alimentos no siempre es tan clara como parece.

iStock El alimento lleno de magnesio que debes comer para fortalecer la memoria según la Universidad de Navarra

Según el especialista, aunque en general tendemos a pensar que las ensaladas son bajas en calorías y, por lo tanto, mejores para perder peso, la realidad es que muchas veces no es así. ¿El motivo? Los ingredientes adicionales que comúnmente agregamos a las ensaladas.

La trampa de las ensaladas

Es de sentido común que una ensalada, por su composición de verduras y proteínas ligeras, debería ser más baja en calorías que una hamburguesa. Sin embargo, el nutricionista advierte que el problema está en los acompañamientos.

"Cuando le empezamos a añadir salsas, quesos, aceites y otros ingredientes, todo se descontrola", señala. Estos componentes, aunque deliciosos, pueden hacer que una ensalada se convierta en una bomba calórica.

Por ejemplo, una ensalada típica de supermercado, con una pequeña cantidad de aceite y un poco de aderezo, puede llegar a superar fácilmente las 600 calorías. En cambio, un Big Mac, que parece una opción mucho menos saludable, tiene solo 503 calorías.

Es decir, en algunos casos, el Big Mac puede resultar ser una opción más baja en calorías que una ensalada que, en teoría, debería ser más ligera. Esto demuestra que, a veces, lo que parece ser la opción "sana" no es tan beneficioso como pensamos.

Las ensaladas: no siempre son la opción más sana

El nutricionista hace énfasis en que este no es un ataque a las ensaladas en general, ni un apoyo a las hamburguesas. Al contrario, su mensaje es claro: no siempre podemos asumir que las ensaladas son la opción más saludable solo por su nombre.

Lo que realmente importa es la combinación de ingredientes, y en las ensaladas comerciales de supermercado, el peligro radica en los ingredientes adicionales que pueden añadir calorías vacías, grasas saturadas y azúcares.

Esta reflexión también resuena con los hallazgos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que realizó un análisis de ensaladas envasadas de supermercado. De las 22 ensaladas evaluadas, solo cuatro recibieron la mejor calificación Nutriscore, que se otorga a los productos más saludables.

La mayoría de las ensaladas, incluso algunas aparentemente saludables como las de pollo o atún, tenían un aporte calórico significativo y no eran tan nutritivas como podrían parecer.

Las ensaladas envasadas

Las ensaladas de cuarta gama, esas que ya vienen preparadas y listas para consumir, se han convertido en una opción popular entre quienes buscan rapidez y conveniencia. Sin embargo, muchas de estas ensaladas envasadas vienen con aderezos cargados de azúcar y grasas, lo que aumenta su contenido calórico de manera drástica.

La OCU señala que algunas de estas ensaladas pueden superar las 700 calorías por ración, lo cual es casi el total recomendado para una comida completa. Este tipo de ensaladas no solo tienen un contenido calórico alto, sino que también incluyen ingredientes como bacon, pollo rebozado o salsas cremosas que son perjudiciales para una dieta equilibrada.

El nutricionista también advierte sobre la paradoja de las ensaladas envasadas: aunque algunas de ellas tienen menos calorías que un plato de comida rápida tradicional, no son necesariamente mejores para nuestra salud.

No todas las ensaladas son sanas

Cuando se trata de perder grasa o mejorar nuestra salud, la calidad de los ingredientes es fundamental. Si bien las verduras son un componente esencial en cualquier dieta equilibrada, lo que realmente importa es cómo las combinamos. El exceso de salsas, aceites y otros aditivos puede convertir una ensalada aparentemente saludable en una fuente de calorías innecesarias.

En resumen, el nutricionista destaca que la elección "sana" no siempre te llevará a perder grasa. Entender cómo se suman las calorías en los ingredientes de tus ensaladas puede facilitar enormemente el proceso de perder peso. Por eso, es importante no dejarse llevar por el nombre de "ensalada" y, en su lugar, evaluar de manera crítica qué ingredientes estás añadiendo a tus platos.

@lqtdradio David Cantero Sobre Su Salida de Mediaset 🎙️ Episodio 454: Tenemos Un Grave PROBLEMA Con La Televisión - David Cantero ♬ sonido original - LO QUE TÚ DIGAS Podcast

La mejor manera de asegurarte de que tu ensalada no se convierte en una trampa calórica es prepararla tú mismo. Si bien las ensaladas envasadas pueden ser convenientes, la OCU y el nutricionista coinciden en que hacerlas en casa no solo es más barato, sino también mucho más saludable. Puedes controlar la cantidad de aceite, las proteínas que uses y los aderezos, asegurándote de que tu ensalada siga siendo ligera y nutritiva.