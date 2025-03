La alerta de lo psicólogos españoles ante las personas manipuladoras: "Siempre juegan con ventaja"

Después, utilizan esa reacción en tu contra, acusándote de ser "demasiado dramático" o "no saber controlarte". Esta táctica los pone en una posición de poder, ya que logran que tú pierdas la compostura mientras ellos se hacen las víctimas. A través de este juego emocional, el manipulador gana el control de la situación.

El papel de víctima: manipulando la culpa ajena

Algunas personas manipuladoras son expertas en hacer que los demás se sientan responsables de sus propios errores. Después de un desacuerdo, es común que intenten hacerte sentir culpable por cosas que no son realmente tu culpa. "Si me quisieras, me habrías dejado hacer esto", o "Por tu culpa, estoy pasando por esto".

Estas frases no solo son injustas, sino que también buscan invertir los roles de la discusión, haciéndote sentir que eres tú quien ha fallado. Esta es una forma de manipulación emocional que lleva a la víctima a sentir lástima por el manipulador, desvirtuando así la dinámica de la relación.