La riquísima receta que me hacía mi abuela para comer verduras sin darme cuenta: repleta de fibra y vitaminas

En el interminable mundo de la alimentación equilibrada y saludable, las verduras son un pilar fundamental. Estos alimentos son verdaderos tesoros nutricionales debido a su composición única y, de hecho, en ellas existen nutrientes cruciales que a menudo no encontramos en otras fuentes, como los fitonutrientes o los fitoesteroles.

Sin embargo, y a pesar de sus beneficios, las verduras son uno de los alimentos más odiados debido a factores como el sabor y la textura, según explican algunos nutricionistas. Los niños pequeños son especialmente reacios a ellas e, incluso, muchos adultos que no saben cómo añadirlas a su día a día para obtener los beneficios, pero no sentir ese rechazo.

Aunque parezca que no, existen muchas recetas para comer verduras y parecer que no estamos comiéndolas, como es el caso del brócoli smash. Una opción que imita a las famosas hamburguesas aplastadas, pero con esta verdura y mucho queso. Además, es tan fácil y rápida de hacer que no deberías buscar excusas.

Ingredientes Brócoli Queso cheddar Sal y especias al gusto Paso 1 Cuece previamente el brócoli unos 7 minutos Paso 2 En un papel para hornear coloca una loncha de queso cheddar (puedes partirla primero para aprovecharlas al máximo) Paso 3 Pon encima el brócoli y aplástalo con ayuda del culo de un vaso o cualquier otra herramienta Paso 4 Especia y sala al gusto Paso 5 Coloca otro trozo de queso cheddar encima Paso 6 Hornea 30 minutos a 190º

Los beneficios del brócoli smash

Esta receta de brócoli con queso cheddar es una opción deliciosa, reconfortante y nutritiva que combina lo mejor de las verduras con la cremosidad del queso. Su preparación sencilla permite disfrutar de una comida llena de sabor sin mucha complejidad, haciendo que sea ideal para cualquier momento del día.

El brócoli es una de las verduras más saludables, reconocido por su alto contenido en fibra, vitaminas y minerales esenciales. Aporta una gran cantidad de vitamina C, que refuerza el sistema inmunológico, así como vitamina K, fundamental para la coagulación sanguínea y la salud ósea.

Además, es una gran fuente de antioxidantes y compuestos bioactivos, como los sulforafanos, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y tienen propiedades antiinflamatorias. Su contenido en fibra también favorece la digestión, promoviendo un sistema digestivo saludable y ayudando a mantener niveles equilibrados de azúcar en sangre.

El queso cheddar, por su parte, aporta una textura cremosa y un sabor que complementa perfectamente el brócoli. A pesar de su contenido en grasas, cuando se consume con moderación dentro de una alimentación equilibrada, puede ser una excelente fuente de nutrientes esenciales.

Las especias y la sal utilizadas en esta receta no solo potencian los sabores de los ingredientes, sino que también pueden aportar beneficios adicionales según la combinación elegida. Ingredientes como la pimienta negra, el ajo en polvo o la nuez moscada pueden añadir un extra de profundidad al plato mientras proporcionan propiedades antioxidantes y digestivas.