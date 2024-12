Adiós a las dietas: esta es la única manera de perder peso que recomienda la nutricionista Beatriz Larrea

Escucha a tu cuerpo . Es fundamental ser flexible y escuchar a tu cuerpo. Si estás pasando por períodos de estrés físico o psicológico, no es el mejor momento para realizar ayuno, ya que podrías terminar agotado o enfermo.

Ajusta tus ayunos según tu rutina. No siempre es necesario hacer ayuno de 14 o 16 horas. Si un día has comido en exceso, puedes optar por saltarte la cena o el desayuno al día siguiente. El objetivo es no forzar al cuerpo.