Adiós al agua: la bebida que la nutricionista Boticaria García afirma que hidrata más y ofrece mejores beneficios

Uno de los mitos más comunes es que el agua con gas puede dañar los dientes. Sin embargo, la experta aclara que el ácido carbónico presente en el agua con gas no es perjudicial para el esmalte dental. A diferencia de los refrescos azucarados, que sí contienen componentes erosivos, el agua con gas no tiene azúcares ni ácidos que puedan causar daños a los dientes.

Otro rumor muy extendido es que el agua con gas puede afectar la salud ósea. Boticaria García afirma que no existe evidencia científica que sugiera que el ácido carbónico del agua con gas cause problemas óseos. De hecho, el ácido carbónico de esta bebida no es comparable con el que se encuentra en los refrescos de cola, los cuales sí presentan un riesgo potencial para los huesos debido a su contenido en fosfatos.