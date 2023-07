Cristina Barrous, gurú en nutrición, tiene las claves para acabar con el estreñimiento en verano

El estreñimiento es uno de los grandes males digestivos que tiene nuestra sociedad, no por el problema en sí, sino porque se da por hecho que es normal. De hecho, todavía hay muchos doctores que no llegan a diagnosticar el estreñimiento. Si vas al baño cada tres o cuatro días, lo consideran normal.

Claves para resolver el estreñimiento

Esto no es así. Deberíamos ir mínimo al baño una vez al día. No solo es importante la frecuencia, sino también la consistencia defecatoria. Las heces no deben ser ni muy duras ni muy blandas, y por supuesto, no debe dolernos ir al baño.

Sabiendo esto, es fundamental asumir que tengo estreñimiento y dejar de normalizarlo. Hay veces que es normal, por ejemplo en vacaciones, cuando alteramos nuestros hábitos del día a día, es frecuente que nuestra rutina gastrointestinal se vea afectada. Eso sí, podemos intentar que esto no suceda.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que al final un cuerpo que está estresado, que está nervioso, no va a ir al baño porque no funciona bien. A la hora de ir al baño entra en juego una parte del sistema nervioso que se llama el sistema parasimpático.

Este es alterno al simpático, que es el encargado de generar estrés. Si el simpático está encendido, el parasimpático no se enciende o no funciona bien, con lo cual si yo estoy estresada, o estoy nerviosa porque tenemos que salir de excursión en cinco minutos y no he ido al baño, no voy a poder ir.

Es muy importante mantener e intentar preservar momentos para ir al baño, guardar diez, 15 minutos cuando estás de vacaciones para poder ir al baño. Si necesitas soledad, tranquilidad, no dudes en reclamarlos. Si estás compartiendo habitación, es muy normal que pidas 15 minutos para poder ir al baño tranquilamente y no sentir que hay una persona al otro lado de la puerta.

Otro hábito que puede ayudarnos a combatir el estreñimiento, es beber la suficiente cantidad de agua al día. También la posición en la que te sientas influye, lo ideal es elevar siempre los pies un palmo mínimo por encima del suelo. Para esto puedes utilizar un taburete o la propia papelera del baño, en caso de estar en un hotel.

Lo más importante de todo, es que entendamos que no ir al baño no es normal, y que hay que poner las soluciones y los remedios necesarios para acabar con el estreñimiento.

