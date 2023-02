4 ejercicios para aliviar el dolor menstrual, en palabras de experta

La menstruación tiene repercursiones directas sobre nuestro estado físico e incluso nuestro humor. Una de sus posible manifestaciones es dolor, en la zona de los ovarios, llamada dismenorrea.

Sin gravedad en muchos casos, cabe, sin embargo, recordar que la regla no tiene por qué doler en exceso, si hay dolor, hay una patología escondida: "la menstruación no tiene que doler de una forma que realmente se necesite medicación y te impida hacer vida normal. No es normal. Este dolor enmascara un problema futuro, y se debe profundizar e investigar cuanto antes", explica la Dra. Federica Moffa, Directora Médica de Fertilab Barcelona.

Se distinguen dos dismenorreas: la primaria, que corresponde el dolor menstrual sin patología pélvica medio año después de la menarca en la adolescencia, y la secundaria, que se debe a posibles anomalías pelvianas en la edad adulta. En todo caso, ante un dolor persistente, es fundamental consultarlo con un médico.

¿Es posible aliviar el dolor (leve) de forma natural? Algunos ejercicios pueden ayudar a limitar el impacto corporal. Lo descubrimos con una experta.

4 ejercicios para aliviar el dolor

Barbara Albarracçin, de Entrena Virtual, recomienda los ejercicios siguientes: "los estiramientos que te traigo a continuación son de musculatura que tiene que ver mucho con el dolor de regla. Permanece al menos 30 segunos por estiramiento:

Psoas: ponte de rodillas y adelanta una pierna. Lleva tu peso adelante con ayuda del fitball. Notarás el estiramiento en la pierna que tienes detrás. Fascia toracolumbar: ponte de rodillas con el fitball a un lado y estira la pierna del lado contrario. Ahora estira el brazo del lado contrario hacia el fitball, como si quisieras tocar la pared contraria y manten. Notarás el estiramiento en el lado de tu cuerpo contrario al fitball. Dorsal ancho: de rodillas, apoya las manos en el fitball y deja caer el peso de tu pecho hacia delante. Tiene que notar el estiramiento en tus hombros Piramidal: cruza una pierna por encima de la otra e inclina el peso de tu cuerpo hacia delante sin doblar la espalda. Notarás el estiramiento en la pierna que has cruzado

