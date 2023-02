Las 3 claves para hacer un buen détox hormonal

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Es normal preguntarse, ¿cómo puedo hacer un buen detox hormonal? ¿Qué puedo agregar a mi dieta para hacer una mejor detoxificación? Hay tres claves que podemos controlar y que ayudan a conseguirlo.

Alimentos de hoja verde

La hoja de los alimentos de hoja verde es muy rica en fibra, por lo que consigue a arrastrar impurezas, es como esa hierba que se lleva todo lo malo.

De los alimentos de hoja verde, el brócoli es el gran detoxificador hormonal así como también lo son las espinacas, los canónigos... Muy importante, en esta clasificación no se incluye la lechuga, que es súper inflamatoria.

Solo hay una forma de mejorar nuestra función hepática, es decir, potenciar al máximo el funcionamiento de nuestro hígado y es comer mejor. Comer más sano se puede conseguir reduciendo todos los ultraprocesados y, por supuestísimo, eliminando aquellos alimentos que intoxican el hígado. Empezando por el alcohol, desde los vinos o las cervezas hasta el alcohol 'duro'.

Mejorar la digestión

Es imprescindible mejorar la digestión, no podemos estar estreñidas. Para conseguir una buena detoxificación no es una opción tener estreñimiento, si hace mucho tiempo que se está extreñida es importantísimo buscar una solución, esta situación empeora la calidad de vida y, por supuestísimo, empeora la detoxificación hormonal.

Por lo tanto, tener una buena digestión es básico y esto pasa por hacer caca. No hay otra más que ser capaz de hacer caca de manera regular, y una vez conseguido esto, pasar a preocuparnos de tener unas buenas heces. Pero lo primero, súper importante: que todo lo que tenemos dentro salga dentro tiene que salir.

Dormir bien

Por último, uno de los momentos más importantes para la detoxificación se produce durante la noche. Es imprescindible conseguir un buen descanso y esto es algo que hay que ser capaces de gestionar cada uno. Si el problema para dormir es el estres será encesario reducirlo o si hace falta incluir suplementación, se incorpora.

Es importante buscar un buen descanso, esto significa no despertarse todas las noches, ya sea a la misma hora o a una hora distinta. No levantarnos dos o tres veces a hacer pipi significa que te despiertarás descansada. El despertador no tiene que sonar 12 veces, el despertador puede sonar una o máximo dos y levantarnos sin necesitar cafeína nada más hacerlo.

Todo esto significrá tener un buen descanso y es necesario tener un buen descanso para tener una buena detoxificación hormonal.

