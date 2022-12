'Apocalypsing', el problema para encontrar pareja que sigue en aumento tras la pandemia

No dudes en pedir apoyo : si quieres gozar de bienestar y salud mental, lo mejor es que hables a menudo de tus preocupaciones tanto con tus amigos, como con tus familiares o incluso con algún psicólogo o psicóloga experto. Ellos serán de gran ayuda para ayudarte a conseguir estabilidad emocional, para aconsejarte y ayudarte con sus propias experiencias.

No te cierres a ampliar tu círculo de amistades: no te olvides de tus amigos y sobre todo no te cierres a relacionarte con nuevas personas. Esos lazos de amistad también podrán ser un apoyo importante en tu vida y evitarán que el sentimiento de soledad te agobie.