Tu cuerpo te está avisando para que te prepares: el parto está cerca

Durante la última etapa de embarazo, nos inquieta saber cuál será el día del parto, pero no es posible predecir esto. Cuando se acerca la fecha estimada, nos surgen muchas dudas sobre cómo detectar el comienzo del proceso y cuándo se debe acudir al hospital.

En primer lugar, tenemos que saber que el proceso de parto suele durar varias horas, por lo que cuando comience, lo más común es que dé tiempo a llegar al hospital.

En cualquier caso, estas señales nos alertarán de que el parto se acerca:

[Cómo es el tapón mucoso: síntomas y señales de parto]

Descenso del bebé. Al final del embarazo el bebé desciende y acomoda su cabecita en la pelvis materna, esto puede dar lugar a que notemos un descenso en el abdomen e incluso un aumento de presión en la zona púbica. Con el descenso del bebé hay una disminución de la presión en el diafragma y puede hacer que notes que mejora la respiración.

Síndrome del nido o explosión de energía. Haciendo un símil con la preparación del nido que realizan las aves antes de la llegada de sus crías, este signo puede surgir en cualquier momento del embarazo, pero en algunas mujeres aparece cuando se acerca el parto. Aumenta la energía de la gestante, que le lleva a organizar y preparar todo lo necesario para la llegada del bebé (habitación, limpiar casa a fondo, comprar aquello que considera imprescindible, etc.).

Expulsión del tapón mucoso. El tapón mucoso es una barrera físico-química que protege al bebé de gérmenes procedentes del exterior, y que suele expulsarse al final del embarazo cuando el cuello del útero va modificándose y preparándose para el parto (comienza a estar más blando, cambia su posición y va centrándose).

Puede expulsarse poco a poco o de golpe, incluso puede que no seas consciente y no pasa nada. Es muy común pensar que cuando se expulsa el tapón mucoso el parto ha comenzado y no es así. Nos puede guiar para saber que nuestro cuerpo se está preparando para el gran momento, pero expulsar el tapón mucoso no es indicativo de parto inminente, por lo que no es motivo de acudir al hospital, el parto puede desencadenarse en horas o días.

Rotura de la bolsa. La bolsa amniótica donde se encuentra el bebé está formada por dos membranas, corion y amnios. Esta puede romperse durante el proceso de parto o antes de que este comience. ¿Qué hago si se rompe la bolsa? En primer lugar, no asustarnos, ya que romper la bolsa no es igual a parto inminente (como ocurre muchas veces en las películas) y si no hay contracciones, lo más frecuente, es que os dé tiempo a llegar a hospital.

Si el líquido es transparente (clarito), es normal, por lo que tranquilamente puedo tomar una ducha y preparar las cosas para ir al hospital. Tener en cuenta que si la bolsa está rota, os quedaréis ingresadas, así que intentad llevar todo lo necesario, para evitar varios viajes.

Si el líquido es verdoso (significa que contiene meconio) por lo que no se recomienda demorar la visita al hospital, sin prisa, pero sin pausa.

Cuando la bolsa se rompe, es importante mirar la hora a la que se ha roto. Os lo preguntarán cuando lleguéis al hospital, por si es necesario poner antibiótico. También es importante que llevéis la documentación del embarazo, por si necesitamos consultarla.

Contracciones. ¿Cómo se pueden diferenciar las contracciones de parto? Son aquellas que cumplen una serie de requisitos:

Periodicidad . Las contracciones de parto, siguen un ritmo regular (3 contracciones en 10 minutos aproximadamente). Una vez que el parto se desencadena, estas contracciones no paran. De esta forma, las vamos a diferenciar de las contracciones de Braxton-Hicks, que son aquellas que generan una tensión en el abdomen de intensidad leve y que aparecen de forma irregular. Por ello, cuando comiencen las contracciones es fundamental ir controlando cada cuando viene una y en el momento que sean regulares y que no cedan con el reposo, será indicativo de que el proceso de parto puede estar comenzando.

. Las contracciones de parto, siguen un ritmo regular (3 contracciones en 10 minutos aproximadamente). Una vez que el parto se desencadena, estas contracciones no paran. De esta forma, las vamos a diferenciar de las contracciones de Braxton-Hicks, que son aquellas que generan una tensión en el abdomen de intensidad leve y que aparecen de forma irregular. Por ello, cuando comiencen las contracciones es fundamental ir controlando cada cuando viene una y en el momento que sean regulares y que no cedan con el reposo, será indicativo de que el proceso de parto puede estar comenzando. Intensidad . Las contracciones reales de parto las vamos a diferenciar del resto porque progresivamente van a ir siendo más molestas e intensas. El dolor va a ir variando su localización en función de la fase del parto en la que nos encontremos, siendo frecuente que se localice al principio del proceso, en el abdomen y parte baja de la espalda.

. Las contracciones reales de parto las vamos a diferenciar del resto porque progresivamente van a ir siendo más molestas e intensas. El dolor va a ir variando su localización en función de la fase del parto en la que nos encontremos, siendo frecuente que se localice al principio del proceso, en el abdomen y parte baja de la espalda. Duración. La duración de las contracciones cada vez va siendo mayor hasta que alcanza un tiempo aproximado de entre 60-90 segundos. La contracción comienza siendo de una intensidad leve y va aumentando poco a poco hasta que llega a su punto máximo de intensidad (acmé de la contracción), en este punto se mantiene unos segundos para ir poco a poco disminuyendo su intensidad hasta que desaparece.

10 consejos de comadrona:

Existen algunas señales como el descenso del bebé, el síndrome del nido y/o la expulsión del tapón mucoso que nos pueden señalar que el parto se acerca, pero no son indicativas de parto inminente, por lo que no es motivo para acudir al hospital, saber esto te puede guiar en este proceso y de esta forma estar más tranquila. Al final del embarazo pueden aparecer las contracciones de Braxton-Hicks, no son contracciones de parto, por lo que van a ser de intensidad leve y ceden con el reposo. En el momento que comiencen las contracciones, observa cómo son: intensidad, duración y periodicidad, esto te ayudará a determinar cuándo ir al hospital. Parto es igual a movimiento, por lo que durante todo el proceso trata de moverte, realizar ejercicios que ayuden a que el bebé se coloque y descienda. Además, el movimiento te ayudará a llevar mejor las contracciones. Si te alivia puedes utilizar la hidroterapia para paliar el dolor. Toma una ducha o baño con agua caliente, esto mejorará las molestias ocasionadas por las contracciones. Si se produce la rotura de la bolsa, observa el color del líquido y la hora a la que ha comenzado a salir líquido. Si se ha roto la bolsa o tienes dudas, debes acudir al centro hospitalario para realizar una valoración. Intenta mantenerte activa al final del embarazo, pero también tener momentos de descanso para tener fuerzas para el gran momento. Si no notas al bebé, se produce un sangrado abundante, visión borrosa, fuertes dolores de cabeza y/o mareos acude al centro hospitalario para valoración. Es muy importante que la documentación del embarazo la lleves contigo, si sales de casa durante un tiempo llévala siempre, así si tienes que acudir al hospital por cualquier motivo podrán consultarla si es necesario. El papel del acompañante durante el proceso del parto es fundamental, sentirse apoyada y segura con esa persona ayudará a que el proceso se viva de una forma más satisfactoria. Informaos, tanto tú como tu acompañante, sobre el proceso y prepararos para ello, siempre de la mano de profesionales cualificados. El tener toda la información necesaria y conocer los recursos que tenéis a vuestro alcance, os hará ser más conscientes de todo el proceso y os puede ayudar a afrontarlo más seguros de vosotros mismos.

Durante el embarazo, bajo mi punto de vista, tener a mano la información sobre cuándo comienza el proceso y cómo sucede nos puede ayudar a afrontarlo mejor.

Es muy importante conocer todos los recursos que tenemos a nuestro alcance y que podemos utilizar para mejorar la gestión del dolor (movilidad de la pelvis, masajes, hidroterapia, rebozo, etc.).

Aunque al final del embarazo muchas mujeres quieren que este finalice y que tenga lugar el parto, intenta disfrutar de estos últimos momentos de la gestación, en muchas ocasiones se echa de menos la barriguita después.

