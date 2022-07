Melatonina, la hormona que regula el sueño: cuándo y cómo debes recurrir a ella

La melatonina es una hormona que segregamos de manera natural a través de la glándula pineal, que se encuentra en el cerebro, concretamente en el epitálamo. El organismo la produce para regular el ciclo del sueño. Cuando desaparece la luz, el cuerpo segrega esta hormona.

Ahora bien, a medida que nos vamos haciendo mayores, disminuye la producción de la melatonina. Quizá sea esta una de las claves de por qué las personas más mayores duermen peor y a horas más desordenadas.

Por ello, se receta la melatonina, al ir bajando su producción natural, para mejorar la calidad del sueño. Actualmente se está mandando para que cumpla otras funciones que también van ligadas a la calidad del sueño.

Por ejemplo:

Mejorar la sensación de bienestar.

Mejorar el sistema inmunológico

Disminuir el contenido de radicales libres, actuando como antioxidante.

Se debe tomar la melatonina por la noche, en el momento en el que de forma natural nuestro organismo la debería segregar, y no lo hace, o no lo hace en suficiente medida.

Este suplemento nos hace falta cuando tenemos un trastorno de los horarios del sueño. Por ejemplo, cuando se hace un viaje largo en el que hay cambios de horario se debería tomar al momento de irnos a dormir por la noche.

Otra situación en que es recomendable consumirlo es si se trabaja durante la noche. La melatonina se debe consumir al ir a dormir. Es normal que nuestro organismo, al menos al principio, no sea capaz de segregarla por la mañana. En este caso, para regular el ciclo del sueño es importante tomarla siempre a la misma hora.

Sobre la cantidad a ingerir, la dosis necesaria puede variar. En cualquier caso, se deben seguir las instrucciones del médico si se toma melatonina de más de 2 mg. Las dosis más bajas se pueden encontrar en las farmacias sin receta. Es muy habitual, en personas mayores de 60 años, que la dosis necesaria sea más alta.

Aun así, cada país tiene diferentes normativas en lo que se refiere a dosificaciones, por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual encontrar dosis de 10mg y hasta 20 mg, siendo la de 3 mg la más común.

Es importante saber que no por tomar más melatonina se dormirá mejor. Una vez se toma la dosis necesaria no se debe aumentar. Si con la melatonina no se logra conciliar el sueño habría que valorar la causa.

Hay médicos que recomiendan la toma de melatonina para otras funciones diferentes a las de regular el ciclo del sueño, como puede ser la de antioxidante, la estimulación de las sinapsis nerviosa o mejorar el sistema inmunológico.

¿Puede servir para deshabituarse de las pastillas para dormir?

Para personas que desean deshabituarse a los hipnóticos, la melatonina puede ser muy útil parair sustituyendo estos progresivamente. La dosis de melatonina ha de empezar más elevada e ir disminuyendo progresivamente. Esto siempre dependerá del tiempo, frecuencia y la dosis de fármacos para dormir que se esté tomando.

¿La melatonina tiene 'efecto resaca' como pueden ser los hipnóticos?

No. Se debe despertar de manera natural y sin sensación de somnolencia. En caso contrario, la dosis consumida podría ser más alta de la necesaria.

¿La melatonina es de origen animal?

No. La melatonina que encontramos en el mercado es de origen sintético, elaborada en laboratorios. Se trata de N-acetil -5-metoxitriptamina, que es molecularmente idéntica a nuestra propia melatonina

También podemos encontrar melatonina de origen vegetal, extraída del cacao o de las cerezas con una molécula química similar a la sintética, es lo que conocemos como fitomelatonina, se trata de una fito-hormona.

¿La debemos tomar en ayunas?

No es necesario tomarla en ayunas. Sin embargo, dormir con el estómago algo vacío o la digestión terminada hará que durmamos mejor.

¿Se puede mezclar con fármacos?

No es aconsejable tomarla con hipnóticos, con antidepresivos ni ansiolíticos que tienen una acción ya depresora del SNC. Si se desea tomar mientras está tomándolos es posible que aumente la acción de estos y siempre se debe consultar al médico que se los prescribe.

¿Cuándo no se debe tomar?

En enfermedades autoinmunes en las que está expresamente contraindicado. Tampoco durante el embarazo o si se es alérgico.

¿Qué forma es la mejor?

Existe melatonina de muchas formas: desde tabletas masticables, sublinguales, en liberación lenta o prolongada o en comprimidos para tragar.

También como gotas, jarabe, gominolas, cremas o emulsiones. Generalmente, a personas que les cuesta o no saben deglutir les aconsejamos en gotas o jarabes.

Las cápulas de liberación retardada las solemos aconsejar a personas que se despiertan a media noche. De este modo, esta melatonina se irá liberando de forma progresiva al canal sanguíneo manteniendo el contenido de forma sostenida.

Las de liberación rápida, como podrían ser las sublinguales se las indicamos a las personas que les cuesta iniciar el sueño.

En crema vía transdérmica no está tan estudiado su efecto frente a la capacidad de sueño. Se suele indicar como antioxidante.

¿Pueden llevar otras sustancias?

Sí, suelen llevar para mejorar el efecto relajante o frente al sueño. Estas son algunas de ellas.

Vitamina B6 (piridoxina). Aumenta la eficacia de la melatonina al estimular la producción de Gaba y la producción natural de melatonina. L-Theanina. Extracto del té verde, con gran capacidad para relajar y disminuir el estrés. Gaba (ácido Gamma-aminobutirico). Mejora la relajación, se trata de una aminoácido que actúa como neurotransmisor. 5HTP. 5 Hidroxitriptófano, mejora la relajación y disminuye el estrés. Calcio. Mejora el sueño. Gluconáto de Zinc. Magnesio. Selenio. Cromo. Disminuye el estrés y la ansiedad. Valeriana. Es relajante. Manzanilla. Es relajante. Lúpulo. Estimula el sueño.

*Meritxell Martí es farmacéutica.

