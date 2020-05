Maquillarse con la mascarilla puede ser peligroso: los expertos aconsejan estos productos

No hay duda de que el coronavirus está cambiando todo, incluso nuestras costumbres más cotidianas, como la de maquillarnos. Hasta que no haya una vacuna o una terapia que nos proteja del COVID-19, las mascarillas y los geles hidroalcohólicos serán imprescindibles en nuestro día a día. Pero, ¿permite la mascarilla usar maquillaje?

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre si podemos o no usar nuestra base de maquillaje debajo de la mascarilla, o los demás productos cosméticos habituales. Incluso no hace mucho tiempo circulaba el bulo de que el maquillaje o las cremas hidratantes podían ser vehículo de transmisión del COVID-19, pero nada de eso es cierto. La hidratación, corporal y facial (por el uso de mascarillas), es más importante que nunca en estos tiempos. Y sí, si queremos, podemos maquillarnos, a pesar de la mascarilla, pero ¡ojo! Usar maquillaje sí, pero con matices...

"Al llevar la mascarilla puesta (sea quirúrgica, FPP2 o de cualquier otro tipo), se produce más humedad, incluso sudoración y eso podría causarnos irritaciones en la piel. Pero esto sucede independientemente de si llevamos o no maquillaje. Sin embargo, sí es recomendable, si queremos maquillarnos, usar una base de maquillaje oil-free (libre de aceites) o no comedogénicas fundamentalmente para que no obstruya el folículo", explica a MagasIN la dermatóloga Paloma Borregón (@dra.paloma.borregon en Instagram), responsable de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Estética en Ivan Malagon Clinic y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

"Siempre y cuando usemos este tipo de base de maquillajes oil-free no habrá problemas aún con mascarilla. Lo realmente importante es que usemos siempre mascarilla al salir a la calle", asegura la experta.

En cuanto al tipo de producto, da lo mismo que usemos una base de maquillaje o una BB Cream, eso depende de cada gusto. La clave, insiste, es que estos productos sean que no contengan aceites.

A veces, en la zona de la nariz, la mascarilla -si vamos a estar mucho tiempo con ella- puede provocar alguna irritación, "ya que suelen llevar una especie de alambre para que se ajuste", comenta la dermatóloga. Para evitar esas molestias, recomienda aplicar justo en esas zonas algún producto como por ejemplo stick antirozaduras.

No retocarse el maquillaje

Una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta, en general, cuando llevemos la mascarilla puesta es quitárnosla lo menos posible. "En ese quita y pon es cuando normalmente te llevas los virus a la boca", dice la experta.

Por tanto, si queremos maquillarnos, no debemos retocarnos el maquillaje a lo largo del día, como sí acostumbrábamos a hacer antes de que la pandemia invadiese nuestras vidas. "Es importante intentar que, una vez que nos hidratemos y nos maquillemos por la mañana, no volvamos a retocarnos es maquillaje si nos vamos a poner de nuevo la mascarilla", aconseja.

Protección solar con color

En ocasiones, puede que no estemos satisfechas con el efecto de nuestra base de maquillaje o nuestra BB Cream habitual precisamente al tener que salir cubiertas. Puede que no nos sintamos cómodas o que prefiramos en su lugar otro producto más más ligero para tener ese efecto buena cara tan deseado.

En este caso, una de las opciones que nos da la doctora Borregón es aprovechar el protector solar con color o incluso, una hidratante con color. "Ya que tenemos que protegernos del sol sí o sí, y tenemos que aplicar, por tanto, protección solar, en toda la cara, podemos aprovechar y usar una con color. Y así matamos dos pájaros de un tiro", afirma la dermatóloga.

La experta insiste en que, aunque no estemos todo el día expuestos, es importante protegernos del sol, aún con la mascarilla, para evitar las manchas y prevenir el riesgo de cáncer de piel.

Como dicen los dermatólogos, el mejor producto para prevenir el envejecimiento es usar una buena protección solar.

Los ojos y coloretes

Con respecto a los ojos, podemos maquillarnos sin ningún problema y usar todo lo que, de normal, solemos aplicarnos en esa zona del rostro para potenciar nuestra mirada: kit de cejas, máscara de pestañas, sombras de ojos, delineadores, eye-liner...

Respecto a los coloretes y polvos de sol, "se podrían usar también sin problemas" los que tengamos habitualmente en nuestro neceser, comenta Borregón.

Sin embargo, en el caso de dar color a los labios, es clave que se opte por productos hidratantes, ya que lo más importante es tenerlos bien hidratados (pues el uso y las condiciones de la mascarilla nos pueden irritar esa zona). La recomendación de esta experta es el uso de vaselina o de cualquier otro producto de hidratación labial, al menos antes de poner el color.

Rutina de limpieza profunda

Una de las rutinas que no debemos perder en estos tiempos es nuestra limpieza e hidratación facial, tanto de día como de noche. Hay que mantener la piel limpia e hidratada, sobre todo ahora, con el uso de la mascarilla. Da igual la rutina, la que cada mujer siga en su día, pero es importante no olvidarnos nunca de ella. "Es importante cuidar toda la cara, limpiarla e hidratarla profundamente todos los días", concluye Borregón.