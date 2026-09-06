El verano en que la reina Letizia eligió un estilo más "sofisticado y contenido": lo que esconden sus looks estivales

La rentrée de la agenda real está a punto de producirse. Con septiembre ya iniciado, vuelven los actos oficiales y regresa la Reina al foco público... y regresan sus estilismos.

Compromisos típicos de la época como el inicio del curso escolar contará con su presencia y, además, el día 15 celebrará su 54 cumpleaños. Antes, asistirá junto al Rey y la reina Sofía al funeral de Estado de Harald V de Noruega para darle el último adiós.

Atrás queda un verano ajetreado para Letizia, pero discreto en lo que a moda se refiere —con una sola excepción—.

Otros años hemos visto más estampados, más color, más sorpresas... Pero este 2026, la contención ha sido la protagonista de su armario. Vestidos sencillos, trajes sastre y algún detalle boho conforman esta pasarela estival.

La imagen y la ropa también es mensaje, forma parte del rol institucional, así que analizar este aspecto no es algo baladí; siempre esconde algún secreto, alguna intención.

Este verano hemos visto menos color, menos estampados, líneas más depuradas, propuestas más sencillas... El repaso empieza con el vestido rosa pastel de Adrianna Papell, una firma estadounidense a la venta en El Corte Inglés que lució el 7 de julio en la entrega de Despachos Reales en San Javier (Murcia).

La Reina, en tres actos oficiales en julio. Gtres

El acto suponía la despedida militar de la princesa Leonor, que recibió la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco de manos de su padre. El look de la Reina supuso una sorpresa: la marca que debutaba en su armario y ese tono pastel que sustituía al tradicional blanco que suele utilizar en los compromisos castrenses.

Tonos suaves y una excepción

Unos días más tarde, Su Majestad doña Letizia participaba en dos audiencias estrenando un vestido camisero de Byan, una marca made in Spain creada por Andrea Moragues, una arquitecta de interiores que cambió su rumbo para diseñar moda. En azul con dibujos en beis, lo acompañó con pendientes de la mallorquina Isabel Guarch.

Mantuvo ese aire discreto en otro de sus compromisos, luciendo un vestido nuevo de Antik Batik en negro con ribetes blancos y unas flores bordadas en la parte superior.

Jesús Reyes, periodista especializado en moda y Casa Real, estilista y autor de Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz, comparte con Magas su análisis sobre el vestidor estival de la Reina.

"Si hacemos una lectura global de los estilismos, encontramos una paleta bastante más contenida y una imagen general más sobria que en otras temporadas estivales", asegura.

Juan Carlos Mesa, fundador de Maison Mesa, está de acuerdo en el planteamiento: “Desde el punto de vista de un diseñador, también percibo este verano una evolución hacia una estética más contenida. Está utilizando cada vez más el diseño de la propia prenda para construir el look y menos recursos externos como pueden ser un estampado muy potente o una combinación cromática especialmente llamativa".

Según las palabras del diseñador, "cuando una mujer tiene una identidad estética tan reconocible, reducir el ruido visual puede ser una decisión muy sofisticada. Un pantalón con un buen volumen, una camisa perfectamente construida o un vestido con una caída determinada pueden decir muchísimo sin necesidad de incorporar demasiados elementos".

Buen ejemplo de estas reflexiones fue el conjunto blanco minimalista de Hugo Boss, formado por un chaleco largo sin mangas y pantalones palazzo, que escogió para la reunión del Instituto Cervantes en Cádiz.

Pero en todo hay excepciones: el vestido rojo asimétrico y ajustado, con abertura lateral, que la madre de la princesa Leonor lució para presidir la clausura del Atlàntida Film Festival. Se trataba de un imponente diseño de Carolina Herrera que se ha convertido en el más aplaudido de la temporada.

Dos vestidos y un conjunto minimal, en el armario estival de la Reina. Gtres

"Ese vestido fue precisamente la excepción que confirma la regla. Es una elección mucho más rotunda, sensual y cinematográfica, con escote asimétrico, drapeado y una silueta entallada. Cuando Letizia quiere utilizar el color como herramienta de comunicación, sabe hacerlo de una manera absolutamente contundente", señala Jesús Reyes.

En palabras de Mesa, ese diseño "juega en otra liga. Ahí sí existe una voluntad evidente de convertir la silueta y el color en protagonistas. Pero precisamente por eso funciona: porque aparece dentro de un armario que está siendo mucho más contenido".

El primer gran estilismo llegó en los Premios Princesa de Girona, donde la Reina combinó un pantalón negro ancho con un top joya de transparencias y pedrería firmado por Carolina Herrera. Hay un nuevo uniforme también para las ocasiones más especiales.

A finales de julio, visitó la sede de Adolfo Domínguez por su 50 aniversario y volvió a deslumbrar con uno de esos vestidos lady que a veces echamos de menos. Con un print floral en tonos pastel y drapeados creando suaves formas arquitectónicas, el diseño era de la firma gallega y estaba muy en la línea de esta nueva imagen contenida.

"Destacaría su apuesta por las siluetas amplias y los volúmenes relajados. Hemos visto conjuntos de pantalón ancho, vestidos con movimiento y prendas que se alejan de aquella imagen de hace años en la que predominaban las piezas mucho más ajustadas. Es una evolución estética evidente y muy acorde con la moda contemporánea", analiza Reyes.

En su opinión, la Reina "está demostrando que no necesita estrenar constantemente una prenda extraordinariamente llamativa para generar conversación. Un buen patronaje, un tejido bonito, una silueta interesante y un accesorio bien elegido pueden ser mucho más poderosos".

Más importancia al diseño

Es en Mallorca donde quizá hemos visto su lado más minimal. Para la recepción a las autoridades baleares en Marivent, Su Majestad doña Letizia se decantó por un vestido blanco de manga al codo y vuelo de la diseñadora Sybilla. El estampado de rayas transparentes dibujaban la silueta con suavidad, sin estridencias.

La Reina ha apostado por la sencillez en Mallorca. Gtres

"Me parece especialmente interesante su relación con el volumen. Las prendas oversize y los patrones más relajados requieren muchísimo conocimiento de proporciones. Una prenda amplia mal construida puede parecer simplemente grande; una bien diseñada adquiere movimiento, elegancia y personalidad", explica Juan Carlos Mesa.

Y añade: "En ese sentido, creo que la reina Letizia está entendiendo muy bien una de las grandes transformaciones de la moda contemporánea: la elegancia ya no tiene por qué estar asociada a una silueta rígida o excesivamente marcada".

Considera muy acertada "la utilización de colores neutros durante el verano. Blanco, azul, beige o tonos naturales permiten que el tejido, la construcción y la silueta tengan mayor protagonismo".

Durante su estancia en la isla, la consorte española cumplió con la tradición: una salida familiar a cenar y una visita privada. Para la primera, volvió a apostar por el blanco con un vestido de cuello redondo y manga sisa y discretos dibujos florales en la parte inferior de la española Virginia Vald.

Para la segunda, en las instalaciones de la Casa Esment, unos pantalones de lino, una camisa azul tipo caftán y un shopping bag de estampado Ikat, típico de baleares.

El veredicto de los expertos: un vestidor contenido y certero. "Para mí, el aspecto más interesante es que parece haber aumentado la importancia del diseño. Y eso, desde la perspectiva de un diseñador, es una señal de madurez. Cuando no necesitas llenar un look de información para que funcione, es porque confías mucho más en la prenda y en quien la lleva", dice Juan Carlos Mesa.

"Creo que estamos viendo a una Letizia cada vez más minimalista en el sentido positivo de la palabra: no necesariamente menos moda, sino menos elementos y más intención", prosigue.

Jesús Reyes, por su parte, precisa que "no hablaría de un verano ‘aburrido’ cromáticamente, sino de uno más maduro, sereno y depurado. La Reina parece estar trasladando el protagonismo desde el color hacia la arquitectura de la ropa".

Y esto, asegura, "tiene mucho sentido también desde el punto de vista institucional. La Reina ha alcanzado un momento de madurez estilística en el que ya no necesita demostrar que está al día de las tendencias. Las conoce, las selecciona y las adapta a su imagen".

Ahora sólo queda comprobar si en la vuelta al curso institucional esta estética se mantiene.