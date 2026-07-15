Leonor y Sofía, tras la euforia por la victoria de España: arqueología y un bolso artesanal con historia

Aun con la 'resaca' emocional de ver ganar a España frente a Francia en el Mundial, tras presidir la entrega de los Princesa de Girona, las hijas de los Reyes han vuelto al trabajo. Como viene siendo habitual desde hace unos años, la princesa Leonor y la infanta Sofía han protagonizado otro acto en solitario en el marco de los citados premios.

Han visitado el conjunto arqueológico de Empúries, el yacimiento grecorromano más importante de la Península Ibérica y el único donde conviven una ciudad griega (Emporion) y una romana (Emporiae). Es también la puerta de entrada de la cultura clásica: 10 siglos de historia que transformaron para siempre los antiguos pueblos íberos que habitaban allí.

Lo han hecho acompañadas por jóvenes de los programas de la Fundación, en un ambiente casual y distendido en el que quién sabe si el fútbol ha tenido protagonismo entre las confidencias compartidas.

La heredera y la Infanta, junto a los jóvenes de los programas de la Fundación. Gtres

Pasadas las 12 de la mañana, hemos visto llegar a las hijas de los Reyes. La heredera vestida de blanco, con una chaqueta fucsia de Mirto y un bolso muy especial. Después de escoger una pieza importante en la gala de los Princesa de Girona, volvía a optar por otra con mensaje detrás.

Si el martes 14 llevaba un bolso de plata diseñado por Elsa Peretti y cedido de forma excepcional por la Fundación Nando y Elsa Peretti, este miércoles se ha decantado por un diseño artesanal de Heimat Atlantica, que es mucho más que una marca de moda.

En su web lo definen como "un proyecto cultural que entrelaza la tradición con la modernidad a través de la historia del arte, el diseño y un collage de espacio, convenciones y tiempo".

Fundada en París en 2016 por Montserrat Álvarez, historiadora del arte, nació de una profunda pasión por crear "una etiqueta 100% hecha en Europa, comprometida con la preservación y la transformación del saber hacer único de las artesanas de la costa atlántica del norte de España y Portugal".

Leonor ha estrenado un bolso de Heimat Atlantica. Gtres

El modelo que ha elegido la Princesa es de lino acolchado, en burdeos, con un parche con el nombre de la firma y una correa de piel. Su precio es de 220 euros. Un accesorio con historia para un paseo por la Historia en Empúries.

Por su parte, la Infanta ha lucido vaqueros anchos y un top blanco asimétrico de Riviera con alpargatas planas.

Este recorrido por el conjunto arqueológico, ha contando con una explicación a fondo del lugar y su origen, que las hermanas Borbón Ortiz han atendido con muchísima atención. Una estampa completamente diferente al vídeo viral de la Familia Real disfritando del partido de España contra Francia que nos metió en semifinales.

Tras esta primera aparición, los Reyes se han unido a Leonor y Sofía para asistir en la biblioteca del Museo Arqueológico de Empúries al encuentro del Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona, compuesto por jóvenes vinculados a la entidad. Su función principal es proponer, analizar y recomendar al Patronato programas y proyectos que respondan a las inquietudes y necesidades de las nuevas generaciones.

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