Hablamos con la creadora del nuevo bolso de Leonor: "Es emocionante y pone en valor la moda local y consciente"

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha vuelto a dar la sorpresa. Una vez más, ha cuidado al máximo los detalles de su estilismo en su última aparición pública y ha puesto en valor el legado y la artesanía española. Ha sucedido durante su visita, junto a la infanta Sofía, al complejo arqueológico de Empúries.

Allí ha lucido una original creación de Montserrat Álvarez, historiadora del arte, fundadora de Heimat Atlantica, un proyecto que va más allá de una simple marca de moda. Es una firma que busca la preservación y la transformación del saber hacer único de las artesanas de la costa atlántica del norte de España y Portugal.

Desde Magas hemos hablado con ella para conocer cómo se ha gestado esta acción y cómo se sienten ante este debut en el armario real.

"Ver una de nuestras piezas acompañando a la princesa Leonor ha sido una emoción enorme. Lo primero que pensé fue en todas las personas que la han hecho posible: en los talleres familiares, en las manos que trabajan cada detalle y en el conocimiento que se transmite de generación en generación", declara en exclusiva para esta revista.



Para todo el equipo, según sus propias palabras, "este momento representa mucho más que la visibilidad de una pieza. Pone en valor otra manera de hacer moda: local, consciente y profundamente vinculada al territorio".

En Heimat Atlantica trabajan con producciones pequeñas, creadas cerca, "respetando los tiempos reales de cada oficio y evitando la sobreproducción. Son piezas hechas con sentido, no para alimentar un ritmo constante de novedad, sino para acompañar durante años".

Las hijas de los Reyes, durante su visita al complejo arqueológico de Empúries. Europa Press

Por eso, que la heredera al trono de España los haya elegido "es un reconocimiento a una forma de hacer basada en el tiempo, la proximidad, la responsabilidad y el valor humano".

Esto se preparó con tiempo, como la propia Montserrat Álvarez explica: "Cuando presentamos la marca a la responsable de estilismo de Casa Real, enseguida vimos que era un proyecto que debido a sus valores encajaba mucho con lo que tanto la Reina como sus hijas querían apoyar".

Ciertamente, Su Majestad la reina doña Letizia suele poner mucho el foco en este tipo de proyectos para lanzar un mensaje de sostenibilidad y consumo responsable. Algo que ha transmitido a Leonor y Sofía en la construcción de su imagen pública.

Pese a saber que se habían interesado por sus bolsos, ha sido una grata noticia verlo plasmado en la agenda institucional de la heredera.

"Nunca sabes cuándo o si una pieza va a formar parte de uno de sus actos públicos. Ha sido una sorpresa enorme descubrir las imágenes. Son esos momentos que se viven con muchísima emoción, especialmente porque detrás de cada pieza hay muchas personas y muchas horas de trabajo y se han emocionado al ver que una pieza creada por ellos acompaña a la Princesa", confiesa.