El verano definitivo de la infanta Sofía: increíble paso al frente en su rol institucional y nueva vida en París

Con la mente puesta en las vacaciones, con su primer curso de carrera finalizado y la vista puesta en París donde proseguirá sus estudios, la hija menor de los Reyes afronta su verano más intenso y responsable.

Tendrá todavía algunos compromisos oficiales que atender, como los Premios Princesa de Girona la semana que viene y la recepción de las autoridades baleares en Marivent, además de las tradicionales apariciones informales en Mallorca. Serán las últimas ocasiones de su vida oficial antes de hacer las maletas e instalarse en la capital francesa.

La infanta Sofía llega al descanso estival con su imagen en lo más alto. Hay un antes y un después en su rol institucional tras lo sucedido el pasado 8 de julio, cuando asumió públicamente su primera presidencia de honor en la Fundación Ibercaja. Aquel día pronunció también su primer discurso y dejó a todo el mundo boquiabierto.

La Infanta, durante su discurso el pasado 8 de julio. Gtres

La heredera de la Reina

Casi un minuto de ovación y el reconocimiento unánime de que fue algo muy bien preparado y ejecutado. La escritora y experta en realeza Ana Polo analiza para Magas ese momento que ya es historia. "Lo hizo increíblemente bien. Es muy difícil pronunciar un discurso público la primera vez que lo haces y clavarlo", asegura.

Destaca lo bien que dominaba la respiración, "cosa que a veces a Leonor le cuesta muchísimo". Además, a pesar de que leía de vez en cuando "levantaba mucho la mirada hacia el público y hacía muy bien las pausas".

Y lo que es más importante, el contenido de su mensaje. "Está muy bien trabajado. Es uno de los discursos que más sustancia ha tenido, porque se ha 'mojado' hablando de los profesores que necesitan más recursos y apoyo y menos burocracia".

Le preguntamos si se nota la influencia de la reina Letizia en el poder de comunicación que ha demostrado la Infanta. "Por descontado. De hecho, creo que Sofía es la que realmente ha heredado el talento comunicativo de su madre.

Y luego hay un segundo factor que también se nota muchísimo y es que la Infanta hizo teatro de pequeña y eso se nota en cómo proyecta la voz, cómo mira al público... Es un entrenamiento que ha tenido desde pequeña y que debe haber ayudado", explica Ana.

Lo que dicen sus gestos

Para ver ese aplaudido discurso con otros ojos más profundos, hablamos con la Dra. Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Primer resalta cómo enfatiza las palabras más importantes del discurso, "una característica que tienen los buenos oradores".

También ve la influencia de la reina Letizia detrás: "Me jugaría la mano a que la ha preparado su madre, que es una grandísima comunicadora". Asimismo, cree que se le podría haber dado un toque "más juvenil" al texto, aunque considera que fue interesante y bien ejecutado.

Pero lo más interesante para la disciplina de El Hakim vino después, cuando terminó su intervención, se relajó y disfrutó de los aplausos y felicitaciones.

O olhar de orgulho e emoção da Família Real Espanhola no momento em que Sua Alteza Real, a Infanta Sofia, proferiu seu primeiro discurso institucional.

Suas Majestades, o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia, juntamente com Sua Alteza Real, a Princesa Leonor, demonstraram seu apoio… pic.twitter.com/Z6NWDY1qPA — Sincericidio Literario Podcast (@Sincericidiolit) July 8, 2026

"Cuando se ponen a aplaudir, aparecen tres cosas a la vez: una sonrisa, unos movimientos de cabeza y una fuga ocular. En ese momento, el protocolo cede el paso a la joven de 19 años que acaba de conseguir un logro que para ella era complicado", explica.

Al regresar a su asiento en el auditorio y reencontrarse con los Reyes y su hermana. "Ella baja las escaleras y los tres a la vez le tienden la mano y la buscan, para conectar con ella", observa. Luego, es doña Letizia quien, orgullosa, la coge de la mano: "Se prolonga ese contacto físico, que tiene dos funciones, apoyar y reconocer el logro de esta joven de 19 años que ha pronunciado un discurso público, que luego van a ver millones de personas".

El significado de su look

La imagen externa de la infanta Sofía también habla de nuevo rol institucional que este verano ha dado un salto cualitativo. Jesús Reyes, CEO CoolHunting Madrid Comunicación, experto en moda y autor del libro Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz, destaca además de su elegancia el hecho de que entienda perfectamente "cuál era la prioridad de este momento: que hablase ella y no su ropa".

El impecable look de la Infanta. Gtres

"También creo que este debut consolida algo que llevamos observando desde hace tiempo: la Casa Real está construyendo un lenguaje estético muy coherente entre la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Cada una tiene personalidad propia, pero las tres comparten una misma filosofía basada en la elegancia silenciosa, la sobriedad y la modernidad entendida desde la sencillez", añade.

El vestuario, según Reyes, "proyecta una Sofía juvenil, pero con rigor y seriedad". Más allá de la moda, "el verdadero protagonista ha sido su estreno institucional, perfecto, por cierto. Ha superado ese reto con notable solvencia. Evidentemente, es el primer paso de un camino que irá construyéndose con la experiencia, pero ha dejado una sensación muy positiva".

Nuevo rol, nueva vida

Tras este debut, la pregunta es si este es el pistoletazo de salida para una mayor presencia en la agenda real. "Creo se intensificará muchísimo la presencia de Sofía. Yo creo que harán un tándem entre las hermanas, porque realmente la combinación de las dos funciona muy bien mediáticamente. La Infanta partir de aquí empezará a coger más fuerza", dice Ana Polo.

Todo esto entronca con la nueva etapa que en septiembre comenzará la hija menor de los Reyes, que se traslada a París para cursar segundo de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales.

La hija menor d elos Reyes, en Lisboa, donde ha cursado primero de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Casa Real

Superado su primer año en Lisboa, donde ha tenido la oportunidad no sólo de hacer nuevos amigos, también de descubrir un nuevo país, se instalará en la Cité Internationale Universitarie de la capital francesa, la residencia para estudiantes e investigadores más grande de la región Île-de-France.

Es como una enorme ciudad por la que cada año pasan más de 12.000 personas de 150 nacionalidades diferentes. Creada en 1925, después de la Primera Guerra Mundial, en su espíritu está la convivencia y el intercambio cultural. Algo que Sofía ya pudo experimentar durante su paso por el UWC Atlantic College de Reino Unido donde estudió bachillerato.

La residencia cuenta con 7.000 habitaciones distribuidas en 41 casas, cada una tiene el nombre de un país. ¿Ocupará la de España? Sería obvio... Las estancias son individuales, con una cama, escritorio y un armario. Algunas de ellas disponen de cocina privada y baño, mientras que para otras esto es de uso comunitario.

En cuanto al campus, tiene de todo: teatro, bibliotecas, cafeterías, salas de música y de recreo... Un ambiente ideal para la convivencia y el nacimiento de lazos de amistad y camaradería, Por supuesto, no faltan zonas verdes y espacios para practicar deportes como baloncesto, atletismo, voleibol, tenis o fútbol, precisamente una de grandes pasiones de la Infanta.

París está a dos horas de avión de Madrid, lo que hará que desplazarse hasta España para participar en actos representativos de la agenda institucional sea sencillo. Y así está previsto que sea, tal y como anunciaron los Reyes tras dar a conocer que su hija menor estudiaría en Europa. Su Alteza Real doña Sofía no faltará a compromisos relevantes como los Premios Princesa de Asturias.

Además, justo en esas fechas, el Forward College contempla unos días de vacaciones para sus estudiantes. Luego volverá a finales de diciembre para pasar la Navidad con su familia, en un periodo de tres semanas que finalizan sobre el 10 de enero.

Aún se desconoce si, durante su etapa en Francia, Zarzuela diseñará algún otro acto oficial protagonizado por la Infanta en solitario.

El verano más responsable

Sea como fuere, tiene por delante los meses estivales para disfrutar de la familia y de las tradicionales vacaciones en Mallorca. Pero antes de que llegue la hora de hacer las maletas y poner rumbo a las Baleares, el martes 14 de julio asistirá con los Reyes y Leonor a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2025.

Previamente, como viene siendo habitual en los últimos años, tanto ella como la heredera tendrán su protagonismo a dúo visitando el conjunto arqueológico de Empúries, acompañadas por jóvenes de los programas de la Fundación.

Como destacaba, la escritora y autora de libros sobre realeza como La Reina, sobre Isabel II, y Sissi, el tándem Leonor y Sofía se ha convertido en uno de los grandes valores de la Corona. Su capacidad para conectar con su generación está fuera de toda duda. Y precisamente por eso, desde Zarzuela se diseñan compromisos conjuntos que, a veces, llegan sin avisar.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía en la recepción a la sociedad balear en 2025. Ballesteros EFE

Sucedió la semana pasada con el encuentro de trabajo con los 25 docentes finalistas de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, en el que apareció la heredera por sorpresa para apoyar a su hermana en este acto previo a su debut como presidenta de honor de la entidad.

Tras el acto en Girona, empezarán formalmente las vacaciones reales, aunque volveremos a verlas en público. Es tradicional que la Reina y sus hijas realicen algún plan para chicas en Mallorca. Este 2026, se espera que la Infanta y la heredera participen en la recepción con las autoridades de Marivent, evento en el que debutaron el año pasado.

Con el fin de agosto llegará el gran momento de Sofía para emprender su aventura parisina. No tiene problemas con el idioma, porque domina el francés, además del inglés y tiene conocimientos de chino y árabe.

Una nueva vida, para una nueva Infanta que prepara su camino, como segunda en la línea de sucesión al trono, para trabajar junto a la princesa Leonor por la Corona.