La reina Sofía cumple su palabra y visita las zonas afectadas por los incendios forestales de Rubiá y O Courel

La reina Sofía se acercó a saludar a algunos vecinos del municipio afectado por el incendio. Eliseo Trigo EFE

La reina Sofía cumple, una vez más, con su palabra. Este miércoles, 8 de julio, ha visitado los municipios de Rubiá (Ourense) y Folgoso do Courel (Lugo) para conocer de primera mano las labores de restauración ambiental desarrolladas en ambos ayuntamientos en zonas afectadas por incendios forestales.

En concreto, las actuaciones financiadas en parte por la fundación que lleva su nombre.

De hecho, esta visita se enmarca en el convenio de colaboración firmado en su día por la Xunta de Galicia y la Fundación Reina Sofía para recuperar zonas afectadas por el fuego en la comunidad autónoma.

La reina Sofía este miércoles en Galicia. Eliseo Trigo EFE

La Fundación Reina Sofía aportó, mediante ese convenio con la Xunta, 65.000 euros para contribuir a la recuperación de espacios naturales protegidos que resultaron afectados por los incendios forestales en ambas zonas de las provincias de Lugo y Ourense.

Esa aportación económica, informa un comunicado, fue destinada a la restauración de una albariza tradicional en la Serra da Enciña da Lastra, así como a la recuperación de una masa de frondosas, con un bosque de castaños centenario afectado por el fuego, en la aldea de O Vilar, en O Courel.

La reina Sofía y la alcaldesa de Folgoso do Courel Lola Castro, durante la visita a Folgoso do Courel Eliseo Trigo EFE

Esta aldea fue la que sufrió las peores consecuencias de los fuegos de 2022 en el sur de Lugo, que arrasaron 11.100 hectáreas entre los ayuntamientos de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga y Samos.

La fundación de la Reina Sofía se comprometió a colaborar en la plantación de castaños, tras la retirada de las especies quemadas hace unos meses.

La reina Sofía estuvo acompañada en su visita por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, entre otras autoridades.

En ambas zonas, según ha trasladado la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota, la visita permitió comprobar sobre el terreno los trabajos previstos para la recuperación ambiental de esos espacios.

Actividades que se han puesto en marcha tras los graves incendios que afectaron a ambas zonas, con el objetivo de favorecer la restauración de los ecosistemas y la recuperación del patrimonio natural.

En O Courel, tras llegar en helicóptero al municipio, tuvo lugar una pequeña recepción en el Ayuntamiento, según ha explicado la alcaldesa, Lola Castro. Posteriormente se produjo la visita a las zonas afectadas por el fuego.

En concreto, la comitiva se desplazó hasta las zonas de Vilamor y Vilar para supervisar las actuaciones que se están desarrollando gracias a la donación realizada por la Fundación Reina Sofía, así como para comprobar el resultado en un bosque de castaños restaurado por la Consellería de Medio Ambiente.