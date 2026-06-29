La gran gesta de Kate Middleton para concienciar sobre el cáncer: escala los 3 picos más altos de Reino Unido

La fortaleza y determinación de la que está llamada a ser reina consorte de Inglaterra está fuera de toda duda. La enfermedad, como ella misma confiesa, la ha cambiado por dentro y ahora quiere ser consuelo y apoyo para los que atraviesan momentos difíciles.

Kate Middleton ha hecho algo inédito, una gran gesta para concienciar sobre el cáncer participando en el exigente Desafío Nacional de las Tres Cumbres. Se trata de ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas. Sin duda, un reto a nivel físico y mental que ella ha superado con nota.

Ha tenido que recorrer 37 kilómetros, acumulando alrededor de 5.000 metros de desnivel hasta coronar los picos de Ben Nevis, Scafell Pike y Yr Wydfa. La experiencia ha estado llena de momentos duros pero también muy emotivos que quedarán para siempre en su memoria. El ejemplo que ha dado, en la de todos.

El objetivo era visibilizar a asociaciones y profesionales que tienen como misión apoyar a los pacientes y a sus familias. La princesa de Gales también lo ha hecho. Desde que en enero de 2025 anunciara que su cáncer estaba en remisión y recuperara su agenda oficial, han sido muchas las iniciativas que ha puesto en marcha en este terreno.

Ahora vuelve a hacerlo, con su esfuerzo físico como protagonista y un mensaje claro. Lo ha transmitido a través de sus redes sociales, una vez concluido el ascenso.

"Cada año, cientos de miles de personas en este país escuchan las palabras que nadie quiere oír. Lo que sigue es un camino que pone a prueba cada parte de nuestro ser: física, emocional, psicológica y espiritualmente. Los desafíos se extienden, afectando a familias, amistades, trabajo y los momentos de soledad que compartimos con nuestros pensamientos", empieza escribiendo.



"El cáncer no sólo afecta al cuerpo. Cambia la forma en que pensamos y sentimos, e impacta profundamente cada aspecto de la vida. Lo sé por experiencia propia, y sé que el camino durante y después del tratamiento requiere más que solo medicamentos", prosigue poniendo el foco en su propia experiencia. Los entiende porque lo ha vivido.

En sus propias palabras, se ha comprometido con el Desafío Nacional de las Tres Cumbres, "no sólo como un reto físico, sino como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y para contribuir a la comunidad. El Royal Marsden es un lugar muy significativo para mí, cuya atención y experiencia transforman la vida de muchas personas".



Su misión es crear conciencia sobre "el profundo impacto de las enfermedades graves y la importancia de una atención médica integral". Hace hincapié en que "tenemos la oportunidad de transformar el futuro de la atención oncológica holística, permitiendo que más personas en todo el país accedan al tipo de apoyo personalizado que puede marcar una diferencia significativa durante y después del tratamiento médico".

"La sanación, ya sea personal o colectiva, no se trata solo de corregir lo que está mal. Se trata de encontrar el equilibrio en nuestra forma de vivir. Entre el esfuerzo y la aceptación, entre el control y la confianza, entre pensar y simplemente ser. Porque, al final, la valentía no se trata solo de seguir adelante. Se trata de saber cómo mantenerse firme, conectado y presente, sin importar el terreno o el paisaje que se recorra", confiesa.

Una vez terminado el ascenso, Kate, en su Instagram, visiblemente orgullosa, ha dicho: "Juntos, podemos estar junto a todos los que navegan por la vida con cáncer, asegurando que nadie se enfrente a esta enfermedad sintiéndose invisible o sin apoyo".

La gesta de la Princesa ha llenado de orgullo al país y a su familia. De hecho, Guillermo de Inglaterra, sus tres hijos, y la familia Middleton han estado presentes en el reto, esperando a Kate en una de las montañas para darle ánimos.