El importante mensaje que lanza Letizia al recuperar esta mítica chaqueta en sus actos con ACNUR y UNICEF

La Reina, saluda a una de las representantes de ACNUR. Efe

El Palacio de la Zarzuela es este martes 14 de abril la oficina de trabajo de la reina Letizia, que arranca la semana con dos reuniones importantes.

La primera con una representación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con motivo del 75.º aniversario de la organización.​ La segunda, con responsables de UNICEF.

Dos encuentros que han servido para que conozca de primera mano las novedades de ambas entidades en sus respectivos campos de actuación. Como es habitual en este tipo de compromisos, Su Majestad 'juega en casa' y la puesta en escena es protocolaria pero también algo relajada.

La Reina, en Zarzuela con una chaqueta de Mango que estrenó en 2013. Efe

Y con mensajes relevantes, aunque escondidos. Doña Letizia ha escogido un estilismo muy primaveral, con una prenda que destaca especialmente y que se enmarca en su compromiso de austeridad, marca España y moda circular.

Ha recuperado una preciosa chaqueta estampada de la firma catalana Mango, que fue la estrella de sus looks en 2013, cuando la estrenó.

Hacía unos años que no la veíamos, pero estaba bien guardada en su armario, cuidada al máximo como hace con todas sus prendas, esperando el momento. Este ha llegado... y no por casualidad. El color del estampado, en azul, sirve de guiño para ambas entidades que tienen este tono como corporativo.

Afianza así a través de la paleta cromática de su ropa el apoyo a estas causas. La ha combinado con pantalones blancos anchos y sus babies de Sezáne a tono para atender una jornada tan intensa como relevante.

Doña Letizia, con los representantes de ACNUR. Efe

En la primera cita con ACNUR han estado presentes los responsables y un grupo de refugiados con los que trabajan en asesoramiento, integración y acompañamiento. Durante su encuentro le han explicado a la Reina la realidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en España y su trabajo para garantizar sus derechos y el acceso a la protección internacional.

Seguidamente, se ha reunido con una delegación UNICEF, encabezada por nueva presidenta, María Ángeles Espinosa Bayal, nombrada en febrero de 2026 para un mandato de cuatro años. Doña Letizia ha sido informada de los proyectos de la nueva directiva de la organización, de la que es presidenta de honor.

Siempre volcada en apoyar la labor de quienes luchan por la dignidad y los derechos de la infancia, tanto en España como fuera, la Reina mantiene contactos constantes con estas organizaciones, pues tanto este tema como el de los refugiados tienen mucha presencia en su agenda.

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