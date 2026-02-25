La reina Letizia reafirma su compromiso con la salud mental: la importante cita en Zarzuela y un homenaje

Las puertas del Palacio de la Zarzuela se han abierto para acoger una nueva audiencia de la Reina. Estos encuentros de trabajo, donde se informa puntualmente de avances en distintos temas, son una de las piedras angulares de su agenda. En esta ocasión, ha recibido a una representación del Consejo Español del Cerebro, compuesta íntegramente por mujeres.

Es una muestra de apoyo hacia su labor y hacia las iniciativas que promueven en el ámbito de la salud cerebral, íntimamente relacionada con la salud mental, lo que reafirma su compromiso con la misma.

Durante el encuentro, se le han presentado los logros conseguidos recientemente por la institución que se fundó en el año 2009 con el objetivo de participar y promocionar activamente en todo lo relacionado con la investigación del cerebro y sus patologías relacionadas.

La Reina, con una representación del Consejo. Gtres

También se ha dado a conocer la creación de la nueva Área Joven, formada por estudiantes de bachillerato, destinada a contribuir al conocimiento y la sensibilización sobre la importancia de la investigación y la brain economy.

Su Majestad doña Letizia ha querido hacer un guiño a sus invitadas a través de su estilismo, luciendo unos pantalones verdes, que es el color insignia de la salud mental. Son repetidos, de Hugo Boss, y los ha combinado discretamente con una camisa nueva, con pequeños volantes en el cuello, la hilera de botones y los puños, también de la firma alemana.

También eran de estreno los pendientes, de la marca catalana Ceramina Nua, realizados en porcelana blanca y que tienen un precio de 44 euros. Sigue apoyando pequeñas empresas, consciente de la visibilidad que les aporta y que todas ellas agradecen. Nadie duda de su poder como embajadora del made in Spain.

Letizia entra el el salón de audiencias. Gtres

Ha sido un encuentro distendido, donde ha podido conocer de primera mano la propuesta estratétiga de la entidad, con futuro a varios años vista, que busca abordar de forma integral las necesidades y problemas más comunes de los trastornos cerebrales, neurológicos, psiquiátricos, neurodegenerativos y del neurodesarrollo.

La jornada tiene doblete para la Reina, ya que unas horas más tarde, junto a Felipe VI, reciben en audiencia el equipo olímpico español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.