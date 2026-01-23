Letizia mantiene su sobriedad y recupera el elegante diseño de terciopelo de Varela que estrenó hace 8 años

Es el segundo acto importante del año, la segunda puesta de largo de la Reina y una nueva apertura de las puertas del Palacio Real. La tradicional recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España, presidida por los monarcas, llega este 2026 en un momento delicado, pues la sociedad sigue de luto por la tragedia de Córdoba.

En este acto oficial se dan cita algunos de los representantes de 126 Embajadas residentes en nuestro país y casi 800 Consulados, 153 de carrera y más de 600 honorarios. El larguísimo besamanos y unas rígidas normas de protocolo son los protagonistas del evento.

Se requiere traje largo para ellas y chaqué para ellos. Felipe VI y Letizia se encuentran primero con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y se dirigen al Salón del Trono, donde comienzan a recibir a los asistentes que van entrando por orden según la lista establecida. Se anuncian sus nombres en alto y van saludando.

Los Reyes, a punto de comenzar el besamanos en el Salón del Trono. Gtres

Las anécdotas son habituales en esta cita... En 2024, a la Reina se le cayó la pulsera de zafiros y diamantes durante un apretón de manos con uno de los embajadores y ella no dudó en agacharse a recogerla con total naturalidad.

Puesto que la recepción coincide en fecha con el entierro en Roma de Valentino, también cabe destacar que en 2022 Letizia lució en ella un conjunto del diseñador italiano, heredado de la reina Sofía. Este 23 de enero, en un ambiente todavía de consternación debido al trágico accidente de tren de Adamuz, se ha reafirmado en su sobriedad como señal de respeto.

Si en la inauguración de Fitur del día anterior vistió de riguroso negro, en el Palacio Real se ha decantado por el azul oscuro, recuperando un elegante diseño de terciopelo azul de Felipe Varela. Con él, además, sigue enviando un mensaje de austeridad, pues lo estrenó en 2018 en la Pascua Militar y lo había vuelto a lucir en 2020 en esta misma recepción.

La reina Letizia, con diseño de Felipe Varela. Gtres

Con cuello bebé, botones joya y acabado en una ligera cola, cumple a la perfección con las reglas de protocolo. La Reina también ha escogido sus pendientes de zafiros y diamantes, cuya firma sigue siendo un misterio.

Ha sido un largo desfile de diplomáticos que han estrechado primero la mano del Rey y luego de la Reina, con excepciones como el representante de Irán que, como en años anteriores, saluda a la consorte española con una inclinación de cabeza, sin contacto físico. Algunas asistentes han mantenido la tradición de realizar una pequeña genuflexión ante los monarcas.

Así termina una semana especialmente intensa para Sus Majestades. Primero se desplazaron a Grecia para asistir al funeral de la princesa Irene, viaje del que regresaron apresuradamente para poder estar presentes en Adamuz y mostrar su apoyo a las víctimas de la tragedia. Con la firme promesa de no "retirar la mirada", inauguraron Fitur y este 23 de enero han cumplido con el cuerpo diplomático.

