La reina Sofía, arropada por Letizia, Leonor y la infanta Sofía, se emociona en el responso por su hermana Irene

La reina Sofía, arropada por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Madrid ha amanecido este sábado, 17 de enero, lluvioso, gris, muy triste. Sobre la ciudad han descargado litros y litros de agua como si fueran lágrimas. Las mismas que, con total seguridad, ha derramado la reina Sofía por el fallecimiento de su querida hermana pequeña, la princesa Irene de Grecia, que pereció el pasado jueves 15 de enero a las 11:40 horas de la mañana.

Los reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a la reina emérita, se han desplazado esta mañana hasta la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de la capital española para asistir a un responso en recuerdo de la hija menor de los reyes Pablo y Federica de Grecia.



La Emérita, muy emocionada, ha llegado al templo del brazo de su nieta, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón: pasado y futuro de la monarquía española. El jefe del Estado ha aparecido con el rostro serio y acompañado de su esposa, la reina Letizia, encargada de llevar el paraguas para evitar que ambos se mojaran a causa de la lluvia.

Los reyes Felipe y Letizia este sábado en Madrid. EFE

Tras el responso, la capilla ardiente ha quedado abierta al público durante unas horas en este templo ortodoxo. Al último adiós a la princesa Irene de Grecia no sólo ha asistido la Familia Real, sino también gran parte de la familia del Rey.

Entre ellos, las infantas Elena y Cristina y algunos de sus hijos, como Victoria de Marichalar, Irene Urdangarin, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin -sólo faltaron Felipe de Marichalar y Juan Urdangarin-.

La reina Sofía y la princesa de Asturias a su llegada al templo ortodoxo. EFE

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, Alexia de Grecia y Carlos Morales, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada y Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, entre otros, también han querido acercarse a dar el pésame a la reina Sofía. La infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, ha sido otra de las presentes.

El rey emérito, el gran ausente, comunicó este viernes que no asistiría ni a esta ceremonia en Madrid ni al funeral del próximo lunes en Grecia por consejo médico ya que se trataría de un viaje intenso en un corto espacio de tiempo desde donde reside, Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Tras este velatorio llevado a cabo hoy, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el 19 de enero tendrá lugar otro funeral al que asistirán también los Reyes, sus dos hijas y la reina emérita Sofía.

La reina Sofía y la reina Letizia en el interior de la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid. EFE

El último adiós a la princesa Irene de Grecia y Dinamarca tendrá lugar en la catedral metropolitana de la capital griega a las 12 horas del mediodía -a las 11 de la mañana hora española- tras lo que Irene será enterrada en el cementerio de Tatoi. Allí, hace justo tres años, también fue sepultado su hermano Constantino II, el último rey de los helenos.

La Familia Real despide a la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. EFE

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía del rey Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.



El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento en el Palacio de la Zarzuela, donde residía.

La reina Sofía, muy emocionada en el último adiós a su querida hermana Irene. Gtres

Irene de Grecia era un miembro muy querido por toda la Familia Real y la familia del Rey. Cariñosamente la llamaban tía Pecu. Siempre será recordada como una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios.