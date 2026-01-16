Irene de Grecia, la princesa a la sombra de la reina Sofía: su mote familiar, sus amores y su pasión por el piano

El 15 de enero fallecía en la Zarzuela tras una larga enfermedad una de las personas más importantes en la vida de la Emérita: su hermana pequeña, la que siempre ha estado a su lado, su apoyo en los momentos difíciles.

Irene de Grecia se ha ido sin hacer ruido, una máxima que mantuvo durante toda su vida, siempre a la sombra de Sofía. De hecho, llevaba muchos meses alejada de la escena pública, pero todo el proceso se ha llevado en la más estricta intimidad.

Pese a haber pasado al menos cuatro décadas viviendo junto a la madre del Rey en el mismo lugar que la ha visto partir y acompañar a esta en multitud de actos, su trayectoria personal es casi un misterio para muchos.

Su carácter discreto y el papel secundario que siempre le gustó desempeñar esconde una vida apasionante cargada de secretos y de decisiones pioneras para una mujer de aquella época.

Irene de Grecia y Dinamarca nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad el Cabo (Sudáfrica), donde sus padres, los entonces príncipes Pablo de Grecia y Federica, habían tenido que exiliarse tras la ocupación nazi del país heleno durante la Segunda Guerra Mundial. Allí pasó cuatro años felices antes de que regresaran a casa.

En 1947, su progenitor accedía al trono y su hermano pequeño, Constantino, se convertía en heredero. Aunque Sofía era la mayor, la ley griega da prevalencia al hombre frente a la mujer en la Corona. Así pues, el papel de la pequeña princesa Irene era también secundario en la institución.

Pianista profesional

La princesa, en un concierto en Londres. Getty

Desde su infancia le interesaron las artes, en especial la música y más concretamente el piano. Tuvo como maestra a una de las mejores a las teclas de este instrumento, la prestigiosa Gina Bachauer —también de procedencia griega— y se dedicó a dar conciertos profesionalmente durante algunos años con bastante éxito.

En 1969 debutó en Gran Bretaña en el Royal Festival Hall, interpretando el Concierto n.º 2 de Bach, tras lo cual recibió una ovación de tres minutos. También era una apasionada de la arqueología, algo que compartía con su hermana mayor.

Al igual que la infanta Sofía, Irene también estudió en un internado, en el Schule Schloss Salem de Alemania, el único del país que entonces ofrecía la posibilidad de conseguir el Bachillerato Internacional.

El rey Pablo de Grecia falleció en 1964, cuando ella estaba a punto de cumplir 22 años, y fue su hijo Constantino quien le sucedió. Sin embargo, en 1967 era depuesto por un golpe militar y la Casa Real helena volvía a verse abocada al exilio, esta vez a Roma (Italia).

No sería el único país en el que residiría nuestra protagonista en los años venideros, pues cuando se abolió definitivamente la monarquía en Grecia se fue con su madre, Federica, a la India en 1973.

La tía Pecu, espiritual y vegana

Sofía e Irene en la presentación de un libro de un escritor indio. Getty

Sin duda, su estancia en Madras influyó y mucho en su crecimiento personal y espiritual. Interesada por el hinduismo y budismo, se levantaba siempre a las seis de la mañana para meditar, era vegana y le gustaba comprar ropa en los mercadillos.

Su carácter algo excéntrico y particular llevó a sus seres queridos a llamarla por un gracioso apodo: Tía Pecu, abreviatura de peculiar. La princesa regresó a España tras la muerte de su madre en 1981 y se instaló definitivamente en Zarzuela.

"Vine a Madrid para pasar cinco días y me quedé cinco años. Según pasaba el tiempo, entendí que mi lugar estaba al lado de Sofía", le contó a la escritora Eva Celada para la biografía Irene de Grecia, la princesa rebelde.

En la capital española siempre trató de pasar inadvertida, con escasas y contadas apariciones públicas, aunque en los últimos años se ha dejado ver más junto a la Emérita, acompañándola a muchos de los compromisos de su agenda en ausencia de Juan Carlos I, que se instaló en Abu Dabi en 2020.

Compartió vacaciones en Marivent con su hermana y el resto de familia y tenía una excelente relación con todos sus sobrinos y también con la reina Letizia, que siempre le ha dedicado tiernas atenciones. De Felipe VI destacaba su "sentido del humor muy refinado. Le gusta dialogar, la discusión intelectual".

Fiel admiradora de Sofía, confesaba: "Ella tiene unas cualidades que a mí me encantaría poseer: serenidad, criterio, responsabilidad. Aguanta muchas horas de trabajo, el estrés. No necesita dormir tanto como yo, por ejemplo, es más fuerte. Además, sabe siempre qué hay que hacer".

Sus romances

Irene, de rojo, junto a su hermana en una foto de juventud. Getty

Nunca se ha casado y tampoco tiene hijos. Su vida amorosa es casi tan desconocida como el resto de sus facetas privadas, pero historias de carácter romántico sí que hubo.

Irene era una mujer de gran belleza y vivió un amor platónico de juventud con su primo Mauricio de Hesse, hijo de Felipe de Hesse-Kassel y la princesa Mafalda de Saboya, pero no llegó a nada.

Los mentideros reales aseguran también que mantuvo una relación clandestina con un hombre griego casado.

Fue una de las candidatas del rey Olav de Noruega para contraer matrimonio con su heredero, Harald, lo que la hubiera convertido en reina consorte del país y hubiera hecho muy feliz a su madre, Federica.

La princesa incluso llegó a estudiar el idioma preparándose para tal evento, pero finalmente él decidió casarse con Sonia; son los actuales monarcas noruegos.

"No me pregunte por mis relaciones amorosas, implican a terceras personas y no deseo perjudicar a nadie", le dijo a su biógrafa en su día. Quizá se refiriera a los rumores nunca confirmados de su affaire con Gonzalo de Borbón que, según Pilar Eyre, fue frustrado por el propio Juan Carlos I, que le pidió que se alejara de ella.

Su faceta solidaria

La princesa, en un evento benéfico en 2016. Gtres

La princesa griega creó en 1986 la fundación Mundo Armonía, a través de la cual llevó a cabo un sinfín de proyectos solidarios y cuya misión es lograr "el bienestar moral, espiritual y material de todos los seres vivos, sin discriminación alguna de nacionalidad, religión o ideología política".

La primera misión que llevó a cabo ocupó todos los titulares, pero se encargó de trasladar a un grupo de vacas lecheras de Cantabria que iban a ser sacrificadas a la India, donde son consideradas seres sagrados.

En esta tarea, Irene invirtió esfuerzo personal y su patrimonio personal. De hecho, en 2002, cuando recibió casi un millón de euros en concepto de indemnización del Estado heleno por la confiscación de las propiedades de la Familia Real, lo invirtió todo en su ONG.

Desde su fundación, Mundo en Armonía, llevó a cabo más de 160 proyectos en más de 50 países, entre ellos financiar los estudios a jóvenes músicos y brindar ayuda humanitaria a niños israelíes y palestinos. Las actividades de la misma cesaron, tras 37 años, en diciembre de 2023.

Sus últimas apariciones

En el año 2002 enfermó de cáncer de mama, pero su enfermedad no trascendió hasta más tarde, una vez que la hubo superado tras recibir tratamiento de quimioterapia durante seis meses. En los últimos tiempos, las pérdidas de memoria, debido al paso de los años, eran lo que más preocupaba a su familia.

En verano de 2024, sorprendían las primeras imágenes de Irene de Grecia en la cuenta de Instagram de la Casa Real. Aparecía utilizando silla de ruedas en una visita a su país natal que había realizado en compañía de su hermana para inaugurar una exposición dedicada al artista Pablo Picasso.

Las dos hermanas en la que sería una de las últimas apariciones en público de la princesa helena en diciembre de 2024. Europa Press

Todo parecía indicar que sus problemas de movilidad se habían acrecentado con el tiempo. La última vez que se la vio en público fue el pasado febrero de 2025 en la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis, a la que también acudieron la emérita Sofía y la infanta Cristina. Se alojaron en el Hotel Grande Bretagne.

Desde entonces, permaneció recluida en palacio y ni siquiera pudo disfrutar de su estancia estival en Mallorca junto a doña Sofía, algo de lo que disfrutaba enormemente. Su ausencia en Marivent el pasado verano ya presagiaba que su estado se había agravado, aunque desde la Casa Real siempre se ha mantenido la discreción en este tema, sin dar información alguna.

La noticia de su fallecimiento llegaba después de que saltasen las alarmas al suspender la Emérita su agenda esta semana. El 14 de enero tenía previsto viajar a la capital de Gran Canaria para recibir el premio Gorila 2024, concedido en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, decidió no trasladarse a las islas.

Finalmente, su muerte se anunciaba el jueves 15 de enero la noticia de forma oficial: "Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

La tía Pecu, Irene de Grecia, la princesa más discreta y original, descansará para siempre en el cementerio de Tatoi, en su Grecia natal, junto a sus padres, el rey Pablo y la reina Federica. Deja un gran vacío en la vida de la Emérita y de todos sus sobrinos, que la adoraban.