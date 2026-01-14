La reina Letizia y Felipe VI hacen 'match' en Valencia: una apuesta ganadora y elegante por el color berenjena

Desde que se iniciase el año, la agenda de la reina Letizia está repleta de actividades. La que marcó el comienzo de 2026, como no podía ser de otra forma, fue su presencia en la Pascua Militar, a la que también acudieron el rey Felipe VI y, por supuesto, la princesa Leonor, que se encuentra en plena formación en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia)

Apenas un par de días más tarde, también estuvo presente en la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo. Y ayer mismo, martes 13, asistió a la entrega de galardones de los Premios Zenda.

En esta cita, además de destacar su sofisticado look —con una blusa gris de aires románticos y con transparencias de Hugo Boss que ha llevado en múltiples ocasiones—, llamó la atención su discurso, en el que hizo un divertido guiño a Arturo Pérez-Reverte, fundador de la plataforma.

Hoy, la agenda de los reyes sigue implacable, desplazándose además a una de las zonas de España con la que más comprometidos se han mostrado en los últimos tiempos de forma lógica: Valencia.

En concreto, su presencia en la comunidad se debe a dos razones. La primera, una visita con motivo del 160 aniversario del diario Las Provincias, que ha organizado por ello la exposición La transformación de Valencia 1866-2026. Esta muestra recoge los 30 grandes hitos del periodo señalado de la mano de ilustraciones y con la guía de arquitectos, ingenieros, periodistas y escritores.

El arranque de este repaso de la ciudad en este fragmento de tiempo comienza con el derribo de las murallas y termina con la inauguración del Roig Arena, inaugurado hace apenas unos meses —el pasado septiembre—. Este espacio se ha proyectado para acoger competiciones deportivas y eventos de ocio.

Este acto marca un nuevo capítulo en la relación entre Felipe VI y Letizia y el medio autonómico. Su primera toma de contacto oficial fue ya hace más de 20 años. En concreto, estuvieron en las instalaciones el 14 de diciembre de 2004. Entonces descubrieron una placa que preside el acceso del lugar, hicieron un recorrido por el mismo, saludaron a los empleados y se tomaron fotos con ellos.

Imagen de Felipe VI y Letizia a su llegada al acto de esta mañana. Gtres

Igualmente, en la jornada de hoy, los Reyes también tienen previsto visitar el proyecto 'Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias'. Esta propuesta encuentra su finalidad en rescatar y preservar los recuerdos y tesoros de las familias afectadas por la dana.

La iniciativa ha nacido de la mano de los investigadores Pedro Vicente-Mullor, Pilar Soriano Sancho y Esther Nebot Díaz. Estos han trabajado codo con codo con más profesionales, estudiantes y voluntarios en esta acción de carácter colaborativo patrimonial. Todo se ha originado bajo el paraguas de las cinco universidades públicas de Valencia.