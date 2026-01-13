La reina Sofía aplaza los actos que iba a presidir en Canarias por un empeoramiento en la salud de su hermana Irene

La reina Sofía y su hermana, la princesa Irene de Grecia, en una imagen de 2016. Gtres

La reina emérita Sofía ha aplazado los dos actos oficiales que tenía previstos presidir esta semana en Las Palmas de Gran Canaria debido a un empeoramiento de la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

La madre del rey Felipe VI iba a viajar este próximo miércoles, día 14 de enero, a la capital de Gran Canaria para recibir el premio Gorila 2024, concedido en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Al día siguiente, jueves 15, la Emérita iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una ceremonia que se iba a celebrar en el paraninfo universitario.

Irene de Grecia, hermana de la reine emérita, en abril de 2024 en Madrid. Gtres

Un empeoramiento del estado de salud de su hermana menor ha hecho que la reina Sofía decidiera posponer sine die estos actos, ya que no quiere separarse de ella. Así lo han indicado a EFE fuentes de la Casa Real.

La salud de Irene de Grecia

La hermana de doña Sofía, inseparable compañera de su vida y con la que vive en el Palacio de la Zarzuela, ya no pudo desplazarse hasta Mallorca el pasado verano debido a su frágil estado de salud. A sus 83 años sufre problemas de movilidad y desde hace tiempo depende de una silla de ruedas.

El pasado agosto, la reina emérita presidió junto a los reyes Felipe y Letizia y la princesa de Asturias y la infanta Sofía la recepción a autoridades y representantes de la sociedad civil balear. Tras concluir el acto, doña Sofía regresó en avión a Madrid dando así por concluida su breve estancia en la isla.

Durante el verano de 2024, un año antes, la Emérita e Irene de Grecia sí compartieron actividades vacacionales con Felipe VI y la reina Letizia, siguiendo la tradición habitual en las estancias baleares, incluyendo la cena en uno de sus restaurantes favoritos: Mia.

La reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia. Gtres

La última aparición pública de la princesa Irene de Grecia fue en febrero de 2025, durante la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás, en Atenas. Desde entonces ha permanecido apartada de la vida pública y tampoco ha acompañado a su hermana en actos institucionales, algo que solía hacer con frecuencia anteriormente.

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nació en 1942, y, en los últimos tiempos, debido a sus graves problemas de salud, no ha podido asistir a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.