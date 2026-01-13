Letizia mezcla ironía y bagaje cultural en su aplaudido guiño a Arturo Pérez-Reverte: su discurso en los Premios Zenda

Una vez más, el comienzo del nuevo año ha venido acompañado de multitud de compromisos y quehaceres. Las Navidades han acabado y, aunque a veces la vuelta a la rutina se hace un poco cuesta arriba, es momento de retomar todas las actividades que se frenaron durante las vacaciones. Y, como no podía ser de otra forma, la familia real no está exenta de ello.

En lo que llevamos de 2026, Letizia se ha dejado ver en tres ocasiones: primero, durante la Pascua Militar; después, hace cinco días, en su primer acto en solitario. Este último, en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde se celebraron unos premios de periodismo.

Este martes, 13 de enero, la Reina ha presidido su tercer acto del año. Esta vez ha sido el turno de los Premios Zenda 2024-2025, celebrados en la Real Fábrica de Tapices, ubicada en la capital madrileña.

Con su asistencia, la Reina ha situado nuevamente estos galardones en el centro de la agenda cultural e institucional, reforzando su visibilidad pública y su vocación de reconocimiento al conjunto del ecosistema literario en español.

Durante su discurso de cierre ha definido el evento como "unos premios que son relevantes porque son libres, transversales, como lo es Zenda", donde también ha anunciado que le tocaba entregar el Zenda de Honor al escritor Enrique Vila-Matas, una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea en la lengua española y a quien ha agradecido que "no sea director de circo, como era su deseo infantil, y que se dedique a escribir libros".

El broche final a su intervención lo ha puesto con un toque irónico dedicándole unas palabras a Arturo Pérez-Reverte, fundador de Zenda y a quien la Reina ha identificado como "el alma de todo esto".

"Unas palabras quiero recordar antes [de terminar el discurso], de un escritor poco conocido, de un autor que está intentando abrirse paso en este camino de los autores emergentes. Yo creo que escribe bastante bien, ya verán. Creo que es una promesa de las letras. Sus palabras son: 'Yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca'. Se llama Arturo y es el alma de todo esto", concluía Letizia.

El estilismo

Aunque esta vez sin traje, la Reina no ha querido desligarse del estilismo sobrio que le ha caracterizado en sus últimas citas para esta entrega de premios.

Sin embargo, esta vez ha apostado por una blusa romántica con lazada al cuello de Hugo Boss, que recuerda a la estética que ya ha llevado en otras ocasiones, como pudo ser durante el acto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebrado en Roma el pasado mes de octubre con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

La Reina Letizia ha sido la encargada de presidir la entrega de los Premios Zenda. Jesús Briones GTRES

Destacan también de la parte superior las mangas abullonadas en la parte del puño con una botonadura en plata. Asimismo, la prenda cuenta con una ligera transparencia.

Para complementarlo ha escogido un pantalón de tiro alto y pata ancha en color negro con efecto fajín en la cintura de la firma Sybilla y, en los pies, unos clásicos salones con tacón kitten al tono.

Entre los accesorios se pueden apreciar unos pendientes dorados de Pertegaz, cuyo director creativo es Jorge Vázquez desde 2019. En concreto, se ha decantado por el modelo Candy, que, a diferencia del resto del estilismo, han sido una novedad en Letizia. Y, en el dedo índice de la mano izquierda, su clásico anillo Coreterno del que ya no se separa.

Además, como es ya habitual desde hace un tiempo, ha optado por lucir el cabello liso, suelto y con la raya al lado.

Asistentes

La gala ha contado con la asistencia de todos los premiados de esta edición, así como de alrededor de un centenar de escritores, editores y creadores del ámbito cultural.

Junto a ellos, han acudido diversas autoridades políticas y representantes institucionales, entre los que se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y Jordi Martí Gau, secretario de Estado de Cultura.

También ha asistido Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, empresas patrocinadoras del evento, además de numerosas personalidades de la vida cultural, política y social española.

Los galardones

Los Premios Zenda reconocen la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura y, en esta segunda edición, los galardones se han estructurado en nueve categorías, a las que se han sumado un premio especial y uno de honor, y han abarcado el curso editorial comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025.

La ceremonia ha estado presentada por la escritora Espido Freire y el periodista Jesús Vigorra. Y su fundador, Arturo Pérez-Reverte, los ha definido como "un ejemplo de lo que puede ser la cultura en España", concebida como un espacio ajeno a "la contaminación política, la crispación y la mala fe".

El jurado de esta edición ha estado integrado por profesionales del sector del libro y del periodismo cultural, entre ellos Guillermo Altares (El País), Nuria Azancot (El Cultural de EL ESPAÑOL), Pepa Blanes (Cadena SER), Laura Barrachina, Jesús García Calero (ABC Cultural), Irene Hernández Velasco (El Confidencial), Antonio Lucas (El Mundo), Alberto Olmos, Javier Ors (La Razón), Santos Sanz Villanueva y Sergio Vila-Sanjuán (La Vanguardia).

A ellos se han sumado Álvaro Colomer, redactor jefe de Zenda y secretario del jurado, y Leandro Pérez, director de la plataforma y coordinador del jurado.

Paco Cerdà, Premio Zenda de Narrativa, durante la recogida de su galardón. Jesús Briones GTRES

En cuanto al palmarés, el Premio Zenda de Narrativa ha sido concedido a Paco Cerdà, por Presentes (Alfaguara); el de Poesía, a la 'Top 100' Chantal Maillard por Poesía completa. 1988-2022 (Tusquets); y el de Ensayo, a Anna Caballé, por Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (Taurus).

Najat El Hachmi ha recibido el galardón de Infantil y Juvenil por Los secretos de Nur (Destino), mientras que Esther L. Calderón ha sido reconocida con el Premio Zenda Ópera Prima por Pipas (Pepitas de Calabaza).

El premio de Traducción ha recaído en José María Micó; el de Librería, en Letras Corsarias (Salamanca); el de Editorial, en Libros del Asteroide; y el de Innovación, en eBiblio.