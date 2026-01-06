Letizia brilla en la Pascua Militar con los pendientes de diamantes más originales y una preciosa blusa de estreno

Primer acto oficial de la Familia Real casi al completo. En la mañana de este martes, día 6 de enero, Epifanía del Señor, el Palacio Real de Madrid ha acogido la tradicional Pascua Militar, el solemne acto castrense que marca el arranque de la agenda de los reyes Felipe VI y Letizia.

Desde hace dos años también la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, acompaña a Sus Majestades. No sólo porque en octubre de 2023 alcanzó la mayoría de edad, sino porque está en el tercer y último curso de su formación militar. La infanta Sofía, por el momento, no ha asistido nunca a este acto en concreto.

Al tratarse del primero del año, y también por su carácter ceremonioso, al que se le exige una etiqueta de gala aunque se celebre por la mañana, la Pascua Militar es un acto muy esperado. Algunos de los mejores looks de Letizia se ven en esta jornada. Y hoy ha vuelto a coronarse.

Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor con los ministros del Interior y de Defensa al fondo. Gtres

Para esta gélida mañana de enero en la que los termómetros marcan tres grados centígrados en Madrid, Su Majestad la Reina ha seleccionado un conjunto bicolor infalible compuesto por una blusa blanca y una falda negra. La parte superior, preciosa, es de estreno, con tejido plisado, lleva cuello redondo y manga globo.

La falda, por su parte, es un clásico en el vestidor de la Reina. Se trata de una pieza que estrenó precisamente en la Pascua Militar de 2023. Es de la firma gallega Bouret, de cintura alta y de crepé en color negro con corte recto, larga hasta los pies y con abertura trasera. Su precio es de 290 euros.

La blusa de estreno de la reina Letizia, con cuello redondo y manga globo. Gtres

Su Majestad lo ha combinado con unos zapatos de tacón sensato en mismo tono azabache. En el plano beauty, un maquillaje sencillo, el cabello suelto, como lo suele llevar últimamente. Y respecto a las joyas, su inseparable anillo de la firma italiana Coreterno, regalo de Navidad de sus hijas de hace dos años, y unos originales pendientes que han llamado especialmente la atención de todos.

El look bicolor de la reina Letizia, que posa junto a la princesa de Asturias. Gtres

Se trata de una pieza compuesta por un triple aro de diamantes. También son nuevos. La originalidad del diseño reside en que no van agarrados al lóbulo, sino a la parte superior, al antitrago, regalando un tip de moda muy tendencia para este 2026.

No es la primera vez que la reina Letizia sorprende con unos pendientes en la Pascua Militar. En la de 2022, la Reina, por primera vez, lució un piercing en su oreja izquierda, que acompañó con sus clásicos pendientes de aguamarinas, diamantes y oro blanco de Bulgari.

Historia de la Pascua Militar

Su origen se remonta al año 1782, en el reinado de Carlos III. El monarca instituyó la Pascua Militar para conmemorar la recuperación de Menorca, ocupada hasta entonces por los británicos, y quiso que esa victoria se celebrara de forma periódica como reconocimiento al ejército y la armada.

Desde entonces, la tradición se ha mantenido —con interrupciones y adaptaciones según los momentos históricos— como una ceremonia que refuerza el vínculo entre la Corona y las Fuerzas Armadas, y que hoy funciona más como un acto simbólico de cohesión, continuidad institucional y afirmación del papel constitucional del Ejército que como una celebración de carácter bélico.

Los Reyes, la princesa de Asturias y la ministra de Defensa este martes en el Patio de Armas del Palacio Real. Gtres

La Pascua Militar sirve para inaugurar oficialmente el año en las Fuerzas Armadas españolas. En un día como hoy, el rey Felipe VI —como jefe supremo de los tres ejércitos— recibe en audiencia a la cúpula militar en el Palacio Real, acompañado por el Gobierno -a excepción de este año, con la ausencia de Pedro Sánchez- y las principales autoridades de Defensa.

El acto tiene un marcado carácter institucional: incluye discursos del monarca y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, un balance del año anterior y una exposición de las líneas estratégicas y prioridades para el nuevo ejercicio, además de saludos formales entre el jefe del Estado y los mandos militares. Se cierra el acto de manera privada brindando con un vino español.