Sorpresa real en el Ateneo: Letizia asiste de manera privada a ver una película y participa en el coloquio

A estas alturas de la película -y nunca mejor dicho-, no se desvela ningún secreto si se afirma que la reina Letizia es una gran amante del cine. Especialmente, es una apasionada del cine español. De hecho, si hay alguna escapada privada en la que se la pueda fotografiar es en el estreno de algún largometraje. Así ha sucedido una vez más.

Este pasado viernes, día 12 de diciembre, a las 19 horas de la tarde, Su Majestad asistió en solitario hasta el Ateneo de Madrid para ver Ciudad sin sueño, el nuevo filme de Guillermo Galoe en el que se denuncia la difícil situación que se vive en el asentamiento ilegal de la Cañada Real.

Letizia no sólo acudió a ver la película, sino que, además, participó en el coloquio -eso sí, desde el patio de butacas- junto al citado director, la presidenta de la Asociación de Mujeres de Cañada TABADOL y el crítico de cine Luis Martínez.

"Ayer, Su Majestad la Reina doña Letizia vino al Ateneo a ver Ciudad sin sueño. Le estamos super agradecidxs por venir a ver y apoyar la película, y a participar en el coloquio con Guillermo Galoe, director, Houda Akrikez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Cañada TABADOL, moderado por el crítico de cine Luis Martínez", comienza el post.



Y prosigue: "En el coloquio, donde nos acompañaron compañerxs del cine como Nathalie Poza, Manolo Solo, Fariba Sheikhan, Anna Saura o Sandra Hermida y lxs protagonistas de la primera película de Guillermo, Frágil Equilibrio, pudimos ahondar en cómo una película de ficción hecha junto a una comunidad real ha cambiado las vidas de sus habitantes".

"Y para seguir visibilizando lo que pasa en Cañada Real, ¡por favor, id al cine a verla!", concluye el mensaje de Instagram en el que también está etiquetada la Fundación Princesa de Girona, de la que Letizia, junto al rey Felipe, es patrona. Su primogénita, Leonor de Borbón, no sólo es princesa de Asturias, sino también de Girona y de Viana.

Respecto a su look, para esta ocasión, la Reina eligió un cárdigan de Nina Ricci que desconocíamos hasta ahora, una camisa blanca y unos sencillos pantalones vaqueros en tono oscuro. En el plano joyas, unos pendientes de aro dorado.

Este encuentro con profesionales de la industria del cine tuvo lugar apenas unas horas después de que desde la Casa Real se publicase el tradicional Christmas con el que Felipe, Letizia, Leonor y Sofía felicitan la Navidad a todos los españoles.

Este año, la foto elegida es una que se realizó en el contexto de los Premios Princesa de Asturias, el pasado octubre. En concreto, la imagen fue tomada en Valdesoto, elegido Pueblo Ejemplar 2025.

Volveremos a ver a la reina Letizia el próximo martes, 16 de diciembre, cuando presida la reunión del Patronato de la Fundación Fad Juventud. El miércoles asistirá al conmemorativo del 20º aniversario de Fundación del Español Urgente FundéuRAE.

El jueves, en el último acto oficial de su semana, presidirá la XVI Convención NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) y entregará los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS.