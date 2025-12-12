Letizia, Leonor y Sofía, protagonistas del 'Christmas' que reafirma a la Casa Real más femenina de Europa

Este viernes, 12 de diciembre, una fecha ya recurrente, la Familia Real ha publicado su esperado Christmas. En español e inglés, con un mensaje tradicional y sencillo, los monarcas y sus hijas felicitan las fiestas a todos los españoles con un posado informal —y no demasiado navideño— que, como cada año, se presta a un sinfín de interpretaciones.

El día en que fue tomada la fotografía queda claro por los estilismos que llevan en ella y que corresponden a la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar 2025, que tuvo lugar el 25 de octubre en la localidad asturiana de Valdesoto. Todo indica que quisieron aprovechar los bonitos paisajes de Asturias para posar para tan importante momento. Es una imagen inédita.

De nuevo resulta llamativa la disposición del posado, que no hace más que reafirmar que nuestra Casa Real es la más femenina de Europa. Ellas son las que toman el protagonismo, con Felipe VI colocado detrás en un segundo plano que nunca lo es; no sólo porque es el jefe del Estado y quien lleva el peso de la corona, también porque su altura siempre le hace destacar.

La Familia Real, en la localidad asturiana de Valdesoto. Casa Real

En primer plano, sorprendentemente, está Letizia, incluso por delante de Leonor, que está sentada al lado de su madre, mientras la infanta Sofía está junto al Rey, que la coge cariñosamente de la cintura. La consorte española y la heredera ocupando la fila delantera, reforzando el importante papel que ellas tienen hoy en la monarquía.

No hay que olvidar que, gracias en buena parte a la intervención de la Reina, el Palacio de La Zarzuela cuenta con un importante equipo de exitosas profesionales. Nunca hubo tantos nombres femeninos en el organigrama, que este 2025 se ha visto reforzado con la llegada de Rosa Lerchundi, como nueva directora de Comunicación, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un cargo que había sido tradicionalmente masculino.

También María Carazo, que asumió en septiembre la jefatura de la Secretaría de Letizia tras la marcha de María Dolores Ocaña; y Laura Díaz, responsable de redes sociales de Casa Real. Hay que sumar también a las responsables de la imagen de la Reina: Eva Fernández, Luz Valero y Natalia Belda, encargadas del estilismo, la peluquería y el maquillaje.

No es una exageración decir que en la Corona las mujeres mandan. Y más que mandarán... porque en un futuro la princesa Leonor se convertirá en la primera reina reinante en dos siglos y jefa suprema de los tres Ejércitos. Mientras llega ese momento, el femme power de la monarquía se escenifica veladamente en este Christmas.

Aunque no parezca una novedad, ya que en 2024 Felipe VI también aparecía en segundo plano, entonces Letizia y sus hijas ocupaban juntas la primera fila. Sin embargo, este año han apostado por crear dos líneas en las que la Reina se sitúa ligeramente más adelantada que el resto. Su papel institucional, que ha ido ganando cada vez un mayor peso, ha reformulado sin ninguna duda el antiguo rol de las consortes reales.

Su influencia es innegable, también en lo familiar, guiando el camino de la heredera y la Infanta. En cuanto a la princesa de Asturias, posa con semblante solemne, sonriendo ligeramente pero manteniendo una pose sobria. Más desenfadada aparece la Infanta, a la que también aportan su peso específico mostrando ese gesto cómplice con el Rey.

En resumen, un posado con mucho significado y bastante distinto al que suelen recurrir las Casas Reales europeas, fotografiándose con elementos puramente navideños en estas fechas.