Letizia se rinde ante la tendencia del oro y plata y estrena blusa azul con lazada: su look en Aranjuez

Esta semana es escasa en lo que a actos de la agenda institucional de la reina Letizia se refiere. Solo tiene una aparición pública, este lunes 9 de diciembre, en un lugar de belleza incomparable: el Palacio Real de Aranjuez.

Allí, junto al rey Felipe VI, ha presidido la reunión del Patronato del Instituto Cervantes y han entregado el Premio 'Ñ' 2025 a la crítica y catedrática de Teatro y Artes Cinematográficas de la Universidad de Londres María Delgado, con el que la institución distingue a personalidades que destacan por su labor de difusión internacional de la lengua española.

Seguidamente, ha tenido lugar el almuerzo con los patronos, embajadores iberoamericanos acreditados en España y autoridades. Para este compromiso, Su Majestad la Reina doña Letizia ha recurrido a un estilismo muy formal, con un estreno relevante, eso sí.

La Reina ha estrenado una blusa azul marino. Efe

Aunque parezca un look sencillo, esconde mucha tendencia. Esta vez en las joyas, pues ha combinado unos pendientes plateados con su anillo dorado de la firma Coreterno: hace tiempo que estos dos metales dejaron de ser antagónicos para cohabitar en las pasarelas de moda. Y la Reina lo sabe.

Además, ha estrenado otra blusa de lazada para sumar a su extensa colección. Esta vez en color azul marino —tiene otros modelos en blanco, azul bebé y gris—. La ha combinado con pantalones sastre y calzado de charol en negro.

Durante la recepción y entrega de galardones, Letizia se ha mostrado muy cariñosa y sonriente con María Delgado, que cuenta con una amplia trayectoria en cine y el teatro, incluyendo su labor como asesora de programación y miembro del comité de selección del Festival de Cine de Londres BFI desde 1997, así como asesora del Festival de Cine Español de Londres.

Los Reyes con María Delgado. Efe

También fue asesora de la retrospectiva de Pedro Almodóvar del Instituto Cinematográfico Británico en 2016 y embajadora de la serie para la retrospectiva del manchego del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en 2024.



La Reina ha optado por la sobriedad en el que será su único acto en estos días, después de que la visita del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, prevista para el 10, 11 y 12 de diciembre, fuera cancelada por motivos de salud del mandatario.

Este contratiempo nos quita la posibilidad de ver la última tiara del año en el banquete de Estado que se hubiera celebrado en el Palacio Real y que ha sido pospuesto sin fecha fijada.

Además, entramos en la recta final antes de las vacaciones de Navidad, donde la agenda institucional va menguando. Solo queda esperar a que el Palacio de La Zarzuela saque a la luz su Christmas 2025, que siempre encierra algún mensaje más allá de la propia imagen.