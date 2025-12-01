Sorpresas royal: las maniobras de Leonor, la visita de Letizia y dos ahijadas de Juan Carlos I en el Baile de Debutantes

El fin de semana ha sido intenso en lo que actividades reales se refiere... y ha estado lleno de sorpresas protagonizadas por la reina Letizia y la princesa Leonor. Ambas han aparecido sin avisar previamente, aunque de manera diferente.

La heredera al trono saltaba a la actualidad gracias a las redes sociales del Ejército del Aire, que al fin han publicado unas imágenes suyas cursando su último año de formación militar. Desde que ingresó en la academia de San Javier (Murcia) el pasado 1 de septiembre no habíamos visto más fotos suyas que mostraran cómo está siendo su rutina.

Han tenido que pasar tres meses para poder adentrarnos en su adiestramiento. La primogénita de los Reyes y sus compañeros han pasado tres días realizando maniobras de supervivencia, evasión y extracción en escenarios hostiles.

La Princesa, junto a sus compañeros de la AGA. Ejército del Aire

Ella sólo aparece en una de las instantáneas, rodeada de compañeros, atendiendo las clases teóricas. Las de grupo plasman cómo se suben en uno de los aviones y otros ejercicios sobre el terreno. Leonor lleva puesto el traje de camuflaje: otro uniforme inédito. Hasta ahora había lucido el azul reglamentario y el mono de aviador.

El ejercicio que la Princesa y el resto de alumnos llevaron a cabo se llama DEVAS y ha tenido lugar en la zona de Coy (Murcia), donde han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento y también desarrollar técnicas de liderazgo, toma de decisiones y trabajo en equipo.

Y mientras tanto, la reina Letizia hacía algo bastante inusual: presidir un acto institucional en sábado y sin ser comunicado en la agenda real semanal. Visitó la unidad móvil del Año SEPAR 2025/2026, dedicada a los trastornos respiratorios del sueño, para conocer de primera mano los avances sobre el tema.

Pudo recorrer las distintas zonas e informarse sobre temas tan importantes como la higiene del sueño y las últimas innovaciones para diagnosticar, tratar y evaluar las enfermedades relacionadas con el sueño, de la mano de neumólogas, neumólogos y profesionales de respiratorio.

Los responsables de la unidad agradecieron sinceramente a Su Majestad "su inquietud por la ciencia, su cercanía y calidez". La consorte española eligió para esa visita informal un look ad hoc: pantalones vaqueros con bajo deshilachado, botines negros, jersey beis y un fular de la marca Abbacino.

Las últimas estrellas de la actualidad royal del fin de semana son dos jóvenes aristócratas que han sido protagonistas del tradicional Baile de Debutantes de París y que comparten padrino: Juan Carlos I. La primera de ellas es Eulalia de Orleans-Borbón (19 años), hija de Álvaro de Orleans-Borbón y Antonella Rendinna.

La joven lució un increíble vestido diseñado por Tony Ward y portó sobre su cabeza una lujosa tiara con el emblema de la flor de lis de su familia paterna. La acompañó a Le Bal París, su chevalier Albert Windsor, nieto del duque de Kent.

La segunda ahijada del rey emérito que brilló en la fiesta fue Almudena Dailly de Orleans (21 años), hija de la princesa Adelaida de Orleans y nieta de Beatriz de Orleans. Ella optó por un diseño palabra de honor de Christian Dior y fue acompañada por su hermano Diego.

Esta gala, al más puro estilo Bridgerton, sirve de presentación oficial de las jóvenes y tiene un marcado carácter benéfico. Este año los fondos iban destinados al Hospital Infantil Maria Fareri de Nueva York, centrado en la investigación contra el cáncer pediátrico; y a la Asociación para la investigación de cardiología desde fetos a adultos (ARCFA) del Hospital Necker-Enfants Malades de París.